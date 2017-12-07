Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:13 10

The Independent назвало космическую программу РФ близкой к краху после неудачи Восточного

The Independent назвало космическую программу РФ близкой к краху после неудачи Восточного
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Запуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября, который обернулся неудачей, стал важной темой не только для российских, но и для зарубежных СМИ. Так, о неудачном пуске написало британское издание The Independent. По его словам, российская космическая программа близка к краху, поскольку последний провал показал ее хрупкость.

Издание пишет, в частности, о реакции на неудавшийся запуск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как сообщало Амур.инфо, он потребовал призвать виновных к ответственности и поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в космической отрасли ситуацию.

The Independent отмечает, что «политические последствия» неудачного запуска ракеты «продолжаются на самом высоком уровне». При этом значительную часть критики привлекает Дмитрий Рогозин, который «несет ответственность за российскую космическую программу с конца 2011 года».

Издание напоминает, что Рогозин преждевременно объявил миссию успешной.

The Independent также связалось с несколькими экспертами в космической отрасли. Один из них, Александр Железняков, специалист по проектированию и производству ракетно-космических систем, сообщил, что проблема – в ненадлежащем контроле качества.

Отмечается, что в 2017 году Россия потратит на космос рекордные 170 миллиардов рублей на космос (2,4 миллиарда фунтов), и эта цифра в дальнейшем будет расти. В то же время это куда меньше, чем тратит на космос НАСА.

Просмотров всего: 791

#космодром #космос #происшествия #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    4 часа назад

    Индепендент лучше бы нам рассказало как Британия (влОдычеца морей) проср*ла в прошлом месяце почти все свои надводные корабли из-за проблем с энергетическими установками.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Напомните, что писакало Индепендент когда бахнул Челенджер? Ну или Колумбия?

  • Irun_one

    Irun_one
    2 часа назад

    The Independent чертовски правы))

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    1 час назад

    А если мы им всё таки покажем Кузькину мать?

  • full

    full
    1 час назад

    Сергей Васильев

    А если мы им всё таки покажем Кузькину мать?



    Если ракета не перенацелится на стартовую, то всенепременно покажем.

  • Джоник

    Джоник
    1 час назад

    У нас хоть неудачи случаются, а них вообще кроме телескопов ничего нет.Британский национальный космический центр — отвечающий за космические исследования, основан в 1985 году. Космическая программа страны концентрируется на исследованиях при помощи радиотелескопов, спутниковых телекоммуникациях, участии в системах GPS и Galileo. Единственный запуск спутника произведён в 1971 году с космодрома в Австралии, пилотируемые полёты никогда не рассматривались и официально не одобрялись (все летавшие в космос британские подданные делали это как участники в личном качестве космических программ США и России).

  • Блохер

    Блохер
    40 минут назад

    А в Украине вообще нет космических ракет, вот! Про это почему Индепендент не пишет, а?!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    25 минут назад

    В ниших СМИ пишут все расплывчато, правды не видно.

    Любая авария это повышение страховки и нет дорогих заказов на коммерческие запуски.

    США осуществили 11 коммерческих пусков, ЕС — восемь, Россия — всего два. Больше всего заработали США (1,185 миллиарда долларов) и Европа (1,152 миллиарда). России в прошлом году коммерческие пуски принесли всего 130 миллионов долларов. SpaceX досталось шесть коммерческих пусков, на которых компания заработала в три раза больше, чем Роскосмос. Учитывая, что в 2017 году ожидается старт ракеты Falcon Heavy, а к 2020 году — носителя New Glenn компании Blue Origin, уже располагающей контрактами на шесть пусков, конкуренция между перевозчиками обещает только обостряться.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    16 минут назад

    Илон Маск обогнал Россию по статистике ежегодных запусков. Пусть и себе в убыток, компания SpaceX осуществила 12-й с начала года пуск, опередив другие страны и компании.

    Если кто не в курсе, мы давно в программах развития космоса в яме. И разрыв превосходства будет расти. Все наши разработки 60 годов. модернизированные. Наши СМИ и власть все эти года злорадно радовалась неудачам SpaceX. Они вертикальный взлет, посадку учились делать создав новую ракету. Это прогресс! А наши грязью поливали и поливают сидя в яме с дерьмом.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    14 минут назад

    Развалил в стране все, что можно и еще хочет поднять бабла хапнуть. 20 лет ему не хватило.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Очевидцы: этаж в благовещенском доме затопило кипятком (видео)
Происшествия 5

СМИ: установлена причина аварии «Фрегата» после запуска с Восточного
Происшествия 1

В Свободном пенсионерку сбила машина на перекрестке, где не работает светофор

Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: меры поддержки семьи в 2018 году