The Independent назвало космическую программу РФ близкой к краху после неудачи Восточного

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Издание пишет, в частности, о реакции на неудавшийся запуск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как сообщало Амур.инфо, он потребовал призвать виновных к ответственности и поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в космической отрасли ситуацию.

The Independent отмечает, что «политические последствия» неудачного запуска ракеты «продолжаются на самом высоком уровне». При этом значительную часть критики привлекает Дмитрий Рогозин, который «несет ответственность за российскую космическую программу с конца 2011 года».

Издание напоминает, что Рогозин преждевременно объявил миссию успешной.

The Independent также связалось с несколькими экспертами в космической отрасли. Один из них, Александр Железняков, специалист по проектированию и производству ракетно-космических систем, сообщил, что проблема – в ненадлежащем контроле качества.

Отмечается, что в 2017 году Россия потратит на космос рекордные 170 миллиардов рублей на космос (2,4 миллиарда фунтов), и эта цифра в дальнейшем будет расти. В то же время это куда меньше, чем тратит на космос НАСА.