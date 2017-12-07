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В Зейском районе сгорел трехквартирный дом под расселение

В Зейском районе сгорел трехквартирный дом под расселение
Фото: allufa.ru

7 декабря произошел пожар в поселке Верхнезейск Зейского района. Здесь загорелся трехквартирный жилой дом под расселение. Из-за позднего сообщения о пожаре дом был уничтожен огнем полностью.

Возгорание случилось в доме, расположенном на улице Таежной. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже горело открытым пламенем, чему способствовало позднее сообщение о пожаре. Открытое горение ликвидировали в течение получаса, дом спасти не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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