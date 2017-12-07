Дело благовещенца, стрелявшего в полицейского, направили в суд

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Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Благовещенска. Мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь полицейского: он стрелял в стражей порядка 2 мая 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, вечером того дня одному из экипажей ДПС поступило сообщение о том, что возле дома по улице Станционной водитель иномарки обстреливает припаркованные автомобили. Автопатруль отправился по адресу, но указанный в ориентировке автомобиль полицейские встретили на пересечении улиц Тенистой и Островского. Включив проблесковые маячки на служебном автомобиле, стражи порядка начали преследовать иномарку. Вскоре к ним присоединился автомобиль национальной гвардии.

Преследуемый автомобиль остановился в районе пересечения улиц Тенистой и Шимановского. Водитель открыл стрельбу из гладкоствольного самозарядного охотничьего ружья 12 калибра. 36-летний благовещенец не менее двух раз выстрелил с близкого расстояния в полицейского. Страж правопорядка получил огнестрельное дробовое ранение мягких тканей лица, грудной клетки и конечностей. После этого сотрудник национальной гвардии применил табельное оружие и ранил мужчину в грудь.

Впоследствии благовещенца заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение.

7 декабря СУ СКР по Амурской области распространило пресс-релиз, в котором приводятся подробности событий того дня. Так, вечером 2 мая горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он из хулиганских побуждений в присутствии посторонних сделал несколько выстрелов из принадлежащей ему винтовки в воздух, а также в стену одного из домов по улице Станционной. После этого мужчина зашел в магазин, принадлежащий его супруге, где ударил прикладом винтовки по голове сестры своей жены, которая там находилась. Затем горожанин произвел несколько выстрелов по прилавкам и другому оборудованию магазина.

Выйдя из магазина, благовещенец несколько раз выстрелил по припаркованному автомобилю, принадлежащему сестре своей жены. Дебошир попытался скрыться с места преступления на своей машине, и после непродолжительной погони он был остановлен сотрудниками полиции. Тогда горожанин и стал стрелять в стражей порядка.

Уточняется, что сейчас мужчину обвиняют по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений), а также статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).