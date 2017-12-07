«Восточный фонд сбережений» может быть связан с пирамидой, которой руководил зэк

Фото: Собкор02

Пайщики благовещенского КПК «Восточный фонд сбережений» начали искать помощи у правоохранителей. По сведениям, полученным из официальных источников, около 20 заявлений по данному факту поступило в городскую полицию. Куда более серьезная ситуация вокруг кооператива складывается в Хабаровске.

В четверг, 7 декабря, центральный районный суд Хабаровска рассмотрел иск о взыскании с кооператива сумм по договору займа, кредитному договору. Пайщиков «Восточного» из соседнего Хабаровска лихорадит уже больше месяца.

Там, по сообщению «Хабинфо», обещания высоких процентов привлекли в компанию более трех тысяч клиентов. Уже в начале ноября появились первые сообщения о том, что в хабаровских офисах кооператива правоохранители проводят обыски и замораживают счета.

Фото:«Амурмедиа»

По информации «Амурмедиа», КПК «Восточный фонд сбережений» входит в четверку хабаровских кредитно-потребительских кооперативов, имеющих отношение к ОАО «Строительный холдинг "Грант"». Его руководство подозревают в создании масштабной финансовой пирамиды, охватившей всю страну. Речь идет о 22 КПК в 17 регионах. По предварительным подсчетам, число обманутых пайщиков – 25 тысяч человек, общий ущерб составил 6 миллиардов рублей.

Масштабная афера была организована из мест заключения. Как сообщает« Коммерсант», руководил финансовой пирамидой осужденный за мошенничество руководитель ОАО "Строительный холдинг "Грант"» Максим Серкин. В колонию он попал еще в 2015 году по приговору Центрального райсуда Хабаровска. По данным полиции, из исправительного учреждения Серкин управлял делами при помощи мессенджеров через свою сестру Екатерину Дружинину. Сейчас она также арестована.

Всего в конце октября прошли обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела.

Когда в ноябре в Хабаровске появилась информация, что полиция проверяет городские кредитные кооперативы на причастность к грандиозной масштабной пирамиде, среди пайщиков КПК «Восточный фонд сбережений» возникла паника. Пайщики начали штурмовать офисы кооператива.

Фото:«Амурмедиа»

«Я почти год член этого кооператива, получал ежемесячно проценты, но вот уже второй месяц денег я не вижу. Пришел расторгнуть договор, но заявление пока не принимают. Что будет дальше не ясно», – рассказывал горожанин Андрей журналистам «Хабинфо».

Отсутствие возможности вернуть пайщикам деньги объясняли тем, что все документы и наличные изъяли правоохранители. Журналистам ситуацию комментировала директор «Восточного» Елена Адамова. По ее словам, в начале ноября в резервном фонде компании оставалось 200 миллионов рублей. Уже тогда говорили, что получить пайщики смогут по 25 тысяч рублей, при том, что многие вложили в компанию сотни тысяч. Обсуждалась возможность банкротства кооператива, чтобы государство помогало выплатить клиентам потерянные деньги.

Как сообщается на сайте кооператива, его филиалы находятся в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске.

В Благовещенске лицензию у филиала кооператива еще не отзывали. Но по адресу, указанному на сайте, теперь нет даже вывески. Телефоны не работают.

Как сообщало Амур.инфо, массовые заявления от клиентов закрывшегося кооператива начали принимать в амурском Роспотребнадзоре. Некоторые пайщики обращаются к юристам, чтобы вернуть вложенные средства через суд.