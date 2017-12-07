Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 8

Для очередного пуска ракеты с космодрома Восточный ищут страховщика

Для очередного пуска ракеты с космодрома Восточный ищут страховщика
Фото: ТАСС

ЦЭНКИ ищет компанию, которая станет страховщиком готовящегося запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Ракета должна вывести на орбиту спутники «Канопус-В».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок, предполагается застраховать риски при запуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонного блока «Фрегат», сборочно-защитного блока, космических аппаратов «Канопус-В» № 3 и № 4. Также должны быть застрахованы риски при летных испытаниях «Канопус-В» № 3 и № 4.

Страховая сумма состоит из двух частей: 4,458 миллиарда рублей с момента начала периода страхования и до момента отделения космических аппаратов от разгонного блока на заданной траектории, а также 2,87 миллиарда рублей с момента отделения космических аппаратов от разгонного блока на заданной траектории и до момента завершения летных испытаний космических аппаратов.

Страховщика планируется определить 18 декабря по итогам открытого запроса предложений. Максимальная цена контракта составляет 338 миллионов рублей.

Предыдущмй, второй пуск ракеты с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября и обернулся неудачей, также был застрахован. По данным СМИ, спутник «Метеор‐М», основная полезная нагрузка запущенной 28 ноября ракеты, был застрахован примерно на 2,5 миллиарда рублей. Страховщиками выступали компании «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Мегарусс» и «ВСК».

Просмотров всего: 431

#космодром #космос #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Лохов больше нет?

    Сделка заранее проигрышная для страховщика.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Лохи всегда найдутся. И не факт, что это будет страховая компания. Щас страховщики заломят цену, а платить за страховку придётся.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    56 минут назад

    похерили ракетостроительство с развалом социалистических республик, вот теперь пожимайте плоды. "Единая Россия" куда только не закапывает деньги во главе с царём Владимиром: в олимпийские объекты, в стадионы, и в космодромы, причем все эти объекты одноразового использования, как презерватив, тот же принцип.

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    Не перегибайте, космодром не такой уж одноразовый. Пару пусков уже было и он их выдержал. Будут и другие.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    42 минуты назад

    Рогозин батутом америкосам грозил!..походу ему первому и опробовать придется

  • ay

    ay
    38 минут назад

    Батут - слишком мягкое испытание для трамполино.

  • 55

    55
    31 минута назад

    Ну презерватив он испытал сидя в Правительстве с кислой рожей. После третьего пуска ему точно батут светит.

  • anschutka

    anschutka
    46 секунд назад

    А чего тут искать. Предлагаю скинуться на страховку всем ура-патриотам, у которых Рогозин - эффективный менеджер, только вот с работягами не повезло. Пусть докажут свою веру рублем.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Восточный фонд сбережений» может быть связан с пирамидой, которой руководил зэк

Общество 9

В Приамурье насчитали 3 % работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц
Экономика

В России наблюдается ипотечный бум
Происшествия 5

За хищение на строительстве Восточного бизнесмена из Новосибирска наказали условно