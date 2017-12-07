Для очередного пуска ракеты с космодрома Восточный ищут страховщика

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ЦЭНКИ ищет компанию, которая станет страховщиком готовящегося запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Ракета должна вывести на орбиту спутники «Канопус-В».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок, предполагается застраховать риски при запуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонного блока «Фрегат», сборочно-защитного блока, космических аппаратов «Канопус-В» № 3 и № 4. Также должны быть застрахованы риски при летных испытаниях «Канопус-В» № 3 и № 4.

Страховая сумма состоит из двух частей: 4,458 миллиарда рублей с момента начала периода страхования и до момента отделения космических аппаратов от разгонного блока на заданной траектории, а также 2,87 миллиарда рублей с момента отделения космических аппаратов от разгонного блока на заданной траектории и до момента завершения летных испытаний космических аппаратов.

Страховщика планируется определить 18 декабря по итогам открытого запроса предложений. Максимальная цена контракта составляет 338 миллионов рублей.

Предыдущмй, второй пуск ракеты с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября и обернулся неудачей, также был застрахован. По данным СМИ, спутник «Метеор‐М», основная полезная нагрузка запущенной 28 ноября ракеты, был застрахован примерно на 2,5 миллиарда рублей. Страховщиками выступали компании «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Мегарусс» и «ВСК».