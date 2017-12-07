Благовещенская фирма оплатила дорогостоящий аппарат для маленькой Алисы Лаптевой

«Со мной связалась местная фирма, сказали, что прочитали на Амур.инфо, что нам нужен вертикализатор, и предложили оплатить. Я сначала не поверила, была в шоке просто. Но они действительно все оплатили – 182 тысячи рублей. Теперь мы стоим в вертикализаторе и не нарадуемся, какой он современный и удобный, и у нас уже есть прогресс. Мы стоим у опоры с прямой спиной и даже можем держаться стоя одной рукой», – поделилась мама Алисы Оксана Лаптева.

Между тем маленькой Алисе снова нужна помощь неравнодушных амурчан. В январе ее ждет поездка в клинику в Новосибирск. Там девочку примет эпилептолог. Для этого необходимо собрать около 170 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на прием, анализы и проживание в городе в течение месяца.

«В октябре мы с дочкой ездили к эпилептологу в Новосибирск, так как дела у нас в голове совсем не важные, приступы визуально бывают редко, а по данным анализа ЭЭГ они долбят ребенка постоянно – и днем, и ночью, в бодрствовании и во сне. Врачом было принято решение назначить нам препарат "Сабрил", а при его не эффективности, проводить гормонотерпаию. В январе он назначил нам повторный прием. Сказал, что посмотрит на динамику и проведет еще ряд анализов», – поделилась Оксана Лаптева.

Помимо денег на поездку, также необходимы средства на назначенный препарат. Стоимость упаковки составляет около 8 тысяч рублей. В эту сумму не входит стоимость доставки из Москвы в Благовещенск. На год Алисе нужны девять таких пачек.

Желающие помочь Алисе могут перечислить деньги на счет:

Карта Сбербанка: 639 002 039 005 000 717

Резервная карта Сбербанка: 4279 0170 0515 3655

Мобильный банк: 8 (924) 441-97-67

Получатель: Оксана Геннадьевна Лаптева (мама Алисы).