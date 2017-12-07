В Приамурье насчитали 3 % работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц
Агентство «РИА Рейтинг» подготовило «Рейтинг регионов по зарплатам–2017». Эксперты оценили размер заработной платы в российских регионах. Амурская область заняла в этом рейтинге 18 место из 85.
В Приамурье насчитали 3,76 % работающих людей, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц. В то же время 9 % жителей области ежемесячно зарабатывают менее 10 тысяч рублей.
Коэффициент Джини, показывающий, насколько велико расслоение общества по доходам, в Амурской области составил 0,33. «Так, если все граждане в регионе получают одинаковую зарплату, то коэффициент Джини будут равен нулю, а по мере роста зарплатного неравенства коэффициент будет стремиться к 1», – поясняет «РИА Рейтинг».
Медианная зарплата ( когда 50 % людей получают меньше него, а 50 % больше) в апреле 2017 года в Приамурье составила 27,5 тысячи рублей.
Для сравнения: лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц составила 23,47 %, а доля получающих ежемесячно меньше 10 тысяч рублей – 0,6 %. Медианная зарплата в апреле 2017 года в этом регионе была 58,6 тысячи рублей.
На последнем, 85-м месте оказалась Республика Дагестан. Здесь доля работников с заработной платой свыше 100 тысяч рублей в месяц оказалась 0,48 %, зато численность тех, кто зарабатывает в месяц менее 10 тысяч рублей, – 34,8 %. Медианная зарплата за апрель 2017 года в регионе составила 13,6 тысячи рублей.
Просмотров всего: 659