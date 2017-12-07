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В Приамурье насчитали 3 % работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц

В Приамурье насчитали 3 % работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц
Фото: gazetamv.ru

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило «Рейтинг регионов по зарплатам–2017». Эксперты оценили размер заработной платы в российских регионах. Амурская область заняла в этом рейтинге 18 место из 85.

В Приамурье насчитали 3,76 % работающих людей, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц. В то же время 9 % жителей области ежемесячно зарабатывают менее 10 тысяч рублей.

Коэффициент Джини, показывающий, насколько велико расслоение общества по доходам, в Амурской области составил 0,33. «Так, если все граждане в регионе получают одинаковую зарплату, то коэффициент Джини будут равен нулю, а по мере роста зарплатного неравенства коэффициент будет стремиться к 1», – поясняет «РИА Рейтинг».

Медианная зарплата ( когда 50 % людей получают меньше него, а 50 % больше) в апреле 2017 года в Приамурье составила 27,5 тысячи рублей.

Для сравнения: лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц составила 23,47 %, а доля получающих ежемесячно меньше 10 тысяч рублей – 0,6 %. Медианная зарплата в апреле 2017 года в этом регионе была 58,6 тысячи рублей.

На последнем, 85-м месте оказалась Республика Дагестан. Здесь доля работников с заработной платой свыше 100 тысяч рублей в месяц оказалась 0,48 %, зато численность тех, кто зарабатывает в месяц менее 10 тысяч рублей, – 34,8 %. Медианная зарплата за апрель 2017 года в регионе составила 13,6 тысячи рублей.

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#работа #финансы

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Почему бы заголовок не поменять: больше половины россиян живут за чертой бедности.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Как в Дагестане люди живут? О_О

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    1 час назад

    Oldlord

    Как в Дагестане люди живут? О_О



    как в амурии люди живут? О_О

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ну вот... как то ближе к истине

  • Немо

    Немо
    58 минут назад

    А чего их считать? На Ленина 135 процентов 80 из них обитает...

  • Гыга

    Гыга
    25 минут назад

    Немо

    А чего их считать? На Ленина 135 процентов 80 из них обитает...



    А кто тогда все те, кто понастроил особняков в Чигирях, во Владимировке, в Моховой, на Мухинке? Проезжаешь, и такое ощущение, что в этих пригородах людей живет больше, чем в самой Благе. Особняк на особняке. Кто все эти люди? Марсиане? И это только то, что видно с дороги. А еще в сопках, если свернуть сколько узреешь

  • Хмык

    Хмык
    25 минут назад

    Oldlord

    Как в Дагестане люди живут? О_О



    Дагестан - центр по производству ювелирных украшений из краденного золота. Иначе, черный рынок золота. Естественно, бабосы идут вчёрную и за зарплаты никто не отчитывается..



  • Розеда

    Розеда
    24 минуты назад

    Начальство....депутаты....

  • Гыга

    Гыга
    20 минут назад

    Розеда

    Начальство....депутаты....



    А не дохрена ли для начальства? Или депутатов. Нет у нас столько депутатов и начальства. Малый и средний бизнес, понимашь, который у нас так давят, так давят...

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