В России наблюдается ипотечный бум

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Объем выдачи ипотеки за 10 месяцев 2017 года в России превысил итог всего 2016 года. С января по октябрь выдали более 813 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1,5 триллиона рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года: на 21 % по количеству кредитов и на 30 % – по общей сумме.

Ежемесячные темпы роста выданных кредитов с мая 2017 года составляли около 40 %. В октябре темпы роста еще ускорились: выдано 213 миллиардов рублей ипотечных кредитов, что на 70 % выше уровня октября 2016 года. Это полностью соответствует предварительной оценке, ранее озвученной Агентством ипотечного жилищного кредитования: 210-230 миллиардов рублей.

Объемы выдачи почти достигли максимального уровня за всю историю российского рынка ипотеки: в декабре 2014 года выдано 227 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Такие темпы являются результатом активного снижения ставок. По кредитам на новостройки ставка выдачи в октябре составила 9,81 %, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 10,02 %. Средняя ставка по всем выданным кредитам в октябре 2017-го – 9,95 %.

Ключевой тенденцией второй половины 2017 года является рост объемов рефинансирования (перекредитования). Об этом косвенно свидетельствует динамика роста общего ипотечного портфеля, который за сентябрь увеличился на 51 миллиард рублей – до 5,1 триллиона. Объем ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия в строительстве, увеличился с начала года с 0,92 до 1,06 триллиона рублей.

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 ноября 2017 года снизилась до 2,34 % (годом ранее – 2,88 %). Планируемые меры Банка России по ограничению высокорискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20 %) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

В 2017 году будет выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму 1,9-2 триллиона рублей. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,2-5,4 триллиона рублей, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования.