Амурские аграрии жалуются на низкую стоимость сои в этом году

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Не успели амурские аграрии порадоваться рекордному урожаю сои в 2017 году, как нашелся повод для огорчения. По сравнению с прошлым годом, сейчас эта культура оценивается крайне низко. Аграрии и власти выдвигают свои версии ценообразования царицы полей.

Средняя цена на рынке за килограмм главной культуры в области – 18-20 рублей. Покупатели из Поднебесной и вовсе предлагают цену в 16-18 рублей за килограмм. В прошлом году стоимость была гораздо выше – в пределах 27,5-28 рублей за килограмм. Это данные минсельхоза области на 1 декабря 2016 года.

В кругах фермеров обсуждают сразу несколько версий нынешнего ценообразования. Одна из популярных версий: при рекордных показателях сбора сои в 2017 году качество культуры оказалось не очень высоким.

«Конечо, дешево. В прошлом году мы и миллиона тонн не собрали – 999 тысяч тонн, а в этом году – 1 миллион 300 тысяч тонн собрали. В прошлом году вся соя была отличного качества, а в этом году – среднего качества. С высоким содержанием влаги, много зеленой, морозобойной. Это же не то, что стандартная ГОСТ-овская соя каждый год собирается. Цена хорошая уплачивается за хороший товар, а за товар плохой уплачивается цена низкая», – объяснила Наталья Тюшникова, начальник управления продовольственных ресурсов министерства сельского хозяйства Амурской области.

Невысокое качество сои в областном минсельхозе объясняют тем, что некоторые аграрии нарушили технологии посадки культуры. В частности, не подобрали подходящие сорта для определенных условий районов.

Другая версия: Китай, единственный экспортер амурской сои, обновляет семенной фонд этой культуры. Для этого на внутренний рынок выбросили весь запас резервного фонда страны. Однако в областном минсельхозе считают, что существенно повлиять на стоимость культуры это вряд ли могло. В Поднебесной потребление сои очень высоко. Китай считается крупнейшим мировым импортером бобовых. Так, из Амурской области в 2016 году в Китай из области вывезли 341 тысячу тонн. По последним данным за 2017 год, за 9 месяцев в Поднебесную отправили 142 тысячи тонн. В минсельхозе надеются, что в этом году экспорт соседям будет не меньше.

Есть надежда, что ситуация изменится с открытием в Благовещенске грузовой понтонной переправы через реку Амур. Планируется, что движение грузовиков начнется во вторник, 12 декабря. Тогда и ожидается рост экспорта бобовых. Скажется ли это на цене, пока сказать сложно.

В кругах аграриев ходит еще одна версия ценообразования. Ее высказывают очень осторожно и анонимно: «Народ говорит, что суть вопроса такова: завод открыли в Белогорске по глубокой переработке сои, и власть искусственно занижает цены. Делает это, грубо говоря, на уровне, для того, чтобы окупить вложения в этот завод».

Сейчас многие хозяйства вынуждены сбывать сою по низкой цене из-за кредитов, которые часто берутся именно под урожай. Осень-зима – как раз время платить по счетам.

«Средняя закредитованность хозяйства, более или менее среднего, по данным Амурстата, – от 150 до 200 миллионов. Осенью-зимой идут основные выплаты по кредитам у производителей сельхозтоваров. И для того чтобы их закрывать, люди просто скидывают сою по дешевой цене, которая их не устраивает», – поделился один из аграриев Бурейского района.

Низкие по сравнению с запланированными доходы скажутся на платежеспособности хозяйств в 2018 году, считают фермеры. Придется закупить меньше удобрений, элитных семян культуры, меньше денег будет вложено в ремонт техники. Поэтому крупные хозяйства, у которых есть возможность, пока придерживают свои запасы.

Ситуация на рынке сбыта сои, а значит, и цена могут измениться после нового года. Все зависит от мировых цен на эту культуру. В феврале сбор урожая начинается в Бразилии и Аргентине. При хороших сборах в Южной Америке рынок сои будет перенасыщен, и цена рухнет. Если же урожай будет плохим, стоимость на амурском рынке вслед за мировым снова поползет вверх, как это было в прошлом году.