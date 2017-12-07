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Для тындинской студентки взятка в 18 тысяч рублей обернулась штрафом в 200 тысяч

Для тындинской студентки взятка в 18 тысяч рублей обернулась штрафом в 200 тысяч
Фото: krestianin.ru

1 декабря в Тынде суд рассмотрел уголовное дело в отношении студентки Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта. Ее признали виновной в даче взятки научному руководителю по дипломному проекту. За это девушке придется заплатить штраф, в 11 раз превышающий сумму взятки.

Как сообщает газета «БАМ», установлено, что студентка в мае 2016 года дала научному руководителю по дипломному проекту взятку в размере 18 тысяч рублей. За это преподаватель должен был предоставить ей дипломный проект с положительным отзывом и предварительной оценкой, а также обеспечить «общее покровительство» при защите диплома. Преподаватель взятку принял.

Как отмечается, студентка свою вину не признала. Суд решил иначе и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении преподавателя, в настоящее время направлено в суд.

Ранее Амур.инфо сообщало об осуждении за такие же преступления семерых студентов Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта. В тех случаях размеры взяток составили от 18 тысяч до 30 тысяч рублей, а суммы итоговых штрафов – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Просмотров всего: 676

#криминал #студенты #Тында

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Лучше бы просто дала...

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    DimonS

    Лучше бы просто cдала...



    Ясно дело, что лучше бы просто сдала.



    А, "дала". Хм.

    С этим сложнее.

    Ибо штраф в одиннадцатикратном размере.. Многим давать бы пришлось..

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