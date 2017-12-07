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«Амурский мед» становится брендом

«Амурский мед» становится брендом

У амурского меда появился свой бренд. Оригинальную упаковку разработали в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства совместно с пасечниками. Настоящий «Амурский мед» будет продаваться в керамических горшочках, которые упаковываются в деревянные ларчики.

«Идея пришла во время Харбинской ярмарки, когда наши предприниматели продавали мед в пластике и стекле. Надо было как-то выделиться. Мы собрали предпринимателей, вывозящих мед, и предложили им подумать. Здесь важно было не просто придумать брендированную упаковку, но и соблюсти и требования СанПиНа. Также желательно, чтобы упаковка изготовлялась на территории Амурской области», – рассказал министр ВЭСТиП Сергей Дмитриенко.

Теперь мед из Приамурья пасечники могут выставлять и продавать в керамических горшочках и особо оформленных деревянных коробках. В каждый горшочек входит 500 граммов меда. Темный и светлый – под цвет продаваемого продукта. Они закрываются специальной пленкой, а сверху – тканью с вышивкой. Такие салфетки и горшочки – ручная работа амурских мастеров из Благовещенска и Ивановского районов.

Стоимость одного комплекта брендовой упаковки обойдется пасечнику в 600-700 рублей. Договариваться с мастерами на их изготовление они должны будут сами. Из-за новой – подарочной – упаковки себестоимость меда вырастет до тысячи рублей.

«Она не столько придает узнаваемость, сколько формирует представление о нашем продукте как о товаре, который можно приехать и подарить. Как раньше заказывали "Птичье молоко" в Москву, так сейчас многие заказывают мед. И я думаю, что в такой упаковке он будет более презентабельным, нежели просто в пластиковой бутылке, как мы покупаем для личных нужд», – пояснил Сергей Дмитриенко.

Пока готовы 140 горшочков – это опытная партия. В скором времени мед в брендовой упаковке может появиться на прилавках Приамурья.

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#сельское хозяйство #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    3 часа назад

    Для подарочного варианта очень неплохо, главное чтобы мед был качественный, а не только упаковка.

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