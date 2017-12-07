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Александр Козлов пообещал выделить средства бывшей больнице РЖД в Тынде

Александр Козлов пообещал выделить средства бывшей больнице РЖД в Тынде
Фото: amurobl.ru

Продолжается визит в Тынду губернатора Амурской области Александра Козлова. 7 декабря он побывал в бывшей больнице РЖД, где проверил, как идет ремонт в этом учреждении. Глава региона отметил, что больнице выделят средства на ремонт и поставят автомобили скорой помощи.

Ранее эта больница была в ведении ОАО «РЖД», а сейчас принадлежит муниципалитету. Александр Козлов отметил, что для передачи учреждения городу была проведена очень большая работа, которая заняла больше года.

Главе области рассказали о том, что в 2017 году в корпусах отремонтирована кровля. Помимо этого, за счет внебюджетных средств и отчислений на ОМС в центральном корпусе учреждения отремонтировали электросети, сантехнику, сделан косметический ремонт корпуса инфекционных заболеваний. Инфекционный корпус уже функционирует.

«Мы получили очень большие площади, на которых будет развернуто медицинское учреждение с комфортным пребыванием для пациентов и медперсонала с соответствующей высокому уровню маршрутизацией. Речь идет о четырех корпусах, один из которых насчитывает семь этажей, все они соединены подземным переходом. Мы сможем создать на севере лечебное учреждение, которое сможет принимать пациентов не только Тынды и Тындинского района, но и Зейского, Сковородинского районов», – сказал главврач тындинской больницы Андрей Козлов.

В настоящее время завершается ремонт в корпусе, где уже после нового года разместится детская поликлиника. В новом здании маленьким пациентам будет комфортно, для мам с колясками обустроены пандусы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Хирургическому корпусу требуется дальнейший ремонт – необходимо провести работы на объектах вентиляции и теплового контура, заменить окна.

«Мы окажем поддержку на эти цели из бюджета 2018 года. Важно, что в больнице обновится травматологическое отделение. Ведь Тында стоит на границе двух субъектов, дорога ведет в Якутию, поэтому, конечно, здесь должен быть центр, где специалисты смогут помочь пострадавшим на трассе людям. А руководству уже сейчас необходимо начать решать вопросы, связанные с подбором кадров», – сказал губернатор Александр Козлов.

Одной из проблем, которые существуют в центральной районной больнице, главврач назвал отсутствие нужного количества автомобилей скорой помощи. Глава региона подчеркнул, что обновление автопарка социальных учреждений – это не прихоть, а необходимость.

«Автомобили скорой помощи в бюджетных учреждениях имеют свойство ломаться, приходить в негодность. Протяженность области очень велика, и порой своевременное прибытие медиков к больному и удобная, оперативная доставка в медучреждение могут сохранить человеку жизнь. Предоставление авто для больниц – вопрос решаемый, и техника вам будет предоставлена», – отметил Александр Козлов.

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#визиты #губернатор #здоровье #Тында

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    3 часа назад

    Как никак здорово когда губернатор матается по область и смотрит на все своими глазами, а не отчёты

  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    3 часа назад

    Точно подмечено-матается.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Пожалуй единственный, чьи обещания выполняются

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