Лидерство Приамурья в ДФО по выплатам по ОСАГО говорит о распространении мошенничества

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Амурская область лидирует по размерам выплат по полисам ОСАГО. Страховщики считают, что при условии снижения частотности ДТП, это является косвенным признаком роста мошенничества в сфере автострахования.

«По статистике, число аварий снижается, а убытки всё равно продолжают расти вопреки здравому смыслу», – заметил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в Хабаровске.

Согласно статистике союза, средняя выплата по ОСАГО в России составляет 79 тысяч 469 рублей. В то же время в Амурской области этот показатель – 122 557 рублей. Только в Приамурье и на Камчатке средняя выплата превышает 100 тысяч рублей. К примеру, в Приморье она составляет чуть более 90 тысяч рублей, а в Якутии – менее 63 тысяч.

«Страховое мошенничество в ОСАГО выходит на новый уровень, преступники находят всё более изощренные способы обманывать потребителя и страховые компании. Когда мы выпускали новые, более защищенные бланки полисов ОСАГО, мы полагали, что уровень защиты позволит нам года на три забыть о подделках. Однако этим умельцам хватило всего лишь года на то, чтобы приспособиться», – рассказал Евгений Уфимцев.

Также Приамурье лидирует в отрицательной разнице между размером накладных расходов страховщиков к страховым расходам в судах. Это значит, что на первое место выходят расходы на автоюристов. Только три субъекта имеют отрицательную разницу: у Сахалинской области она составляет 11 %, у Якутии – 13 %, а у Амурской области – 175 %. То есть расходы на автоюристов в Приамурье в разы больше, чем в других регионах.

«Стоимость экспертизы, по данным автоюристов, всегда колеблется в районе 25-30 тысяч рублей, в то время как по данным независимых экспертных центров, она не превышает 5 тысяч рублей. Почему суды не обращают на это внимания, непонятно, однако подобную диспропорцию необходимо устранить», – пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Участники пресс-конференции отметили, что с начала года на 30 % увеличилось количество мошенничеств с электронным полисом ОСАГО. Автовладельцы, пользуются тем, что не надо предоставлять машину на осмотр, а основанием для электронной продажи выступают сканы документов, за счет манипуляции с регионом регистрации ТС получают полис по заниженной стоимости.

Также в 2017 году РСА выявил 727 интернет-ресурсов, с помощью которых распространяются поддельные полисы ОСАГО. Это 257 сайтов, 129 групп и аккаунтов в соцсетях, 341 публикация на форумах и досках объявлений. Из них на 190 ресурсах предлагались поддельные электронные полисы. По заявлениям страховщиков было заблокировано или удалена информация в 547 ресурсах, сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».