За хищение на строительстве Восточного бизнесмена из Новосибирска наказали условно

Фото: пресс-служба ЦЭНКИ

28-летний руководитель ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"». Он заключил два договора поставки на строящийся космодром Восточный – электропечей и оборудования, предназначенного для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС. Бизнесмен получил аванс в размере 7,1 миллиона рублей, но оборудование поставлять не собирался.

«Часть похищенных денежных средств Калатушкин легализовал, переведя их на счета подконтрольных организаций, после чего обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. Свои обязательства по договорам он не исполнил, а денежные средства – не возвратил», – рассказали Nsktv.ru в прокуратуре.

По данному факту возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере» и «Легализация («отмывание») денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Во время расследования причиненный ущерб был возмещен. С учетом этого суд приговорил новосибирца к 3 годам колонии условно, с испытательным сроком. Также он должен будет заплатить штраф в размере 270 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.