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сегодня, 14:05 5

За хищение на строительстве Восточного бизнесмена из Новосибирска наказали условно

За хищение на строительстве Восточного бизнесмена из Новосибирска наказали условно
Фото: пресс-служба ЦЭНКИ

Суд рассмотрел дело руководителя фирмы Новосибирска. Мужчина был признан виновным в хищении 7 миллионов при строительстве космодрома Восточный. Его приговорили к условному сроку заключения, сообщает Nsktv.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области.

28-летний руководитель ООО «СМ и ПНП "Сиборггаз"». Он заключил два договора поставки на строящийся космодром Восточный – электропечей и оборудования, предназначенного для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС. Бизнесмен получил аванс в размере 7,1 миллиона рублей, но оборудование поставлять не собирался.

«Часть похищенных денежных средств Калатушкин легализовал, переведя их на счета подконтрольных организаций, после чего обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. Свои обязательства по договорам он не исполнил, а денежные средства – не возвратил», – рассказали Nsktv.ru в прокуратуре.

По данному факту возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере» и «Легализация («отмывание») денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Во время расследования причиненный ущерб был возмещен. С учетом этого суд приговорил новосибирца к 3 годам колонии условно, с испытательным сроком. Также он должен будет заплатить штраф в размере 270 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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#космодром #криминал #строительство #суды

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    4 часа назад

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Понять и простить?

  • ay

    ay
    58 минут назад

    Калатушка тук-тук-тук. Спит жевотное паук... Эх, колотушкой бы пройтись по нему и условку заменить на более жосткое наказание.

  • Немо

    Немо
    52 минуты назад

    7 лямов нагрел, 270 штук штраф. И условная мера наказания. Завтра он или его сподвижники нагребут несколько миллиардов с нашей Фемидой...

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    11 минут назад

    А кому конкретно он возместил ущерб где видео подтверждающее возврат денежных средств..Кстати как-то смешно и громко звучит 28 летний руководитель

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