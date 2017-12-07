Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 2

Сильный мороз стал причиной отмены занятий в школе села Невер

Сильный мороз стал причиной отмены занятий в школе села Невер
Фото: otvprim.ru

Из-за сильных морозов в школе села Невер Сковородинского района два дня ученики не посещали занятия. 4 и 5 декабря дома остались 82 учащихся 1-3 классов. Тогда на улице стоял 41-градусный мороз. С 6 декабря школьники продолжили обучение.

В других школах на севере региона также готовы отменить занятия в случае сильного похолодания. Решение о сокращении, переносе или отмене занятий принимает либо руководство школы, либо администрация населенного пункта по согласованию с местными отделениями МЧС Амурской области.

Так, в Тындинском районе руководством отдела образования даны рекомендации о переносе занятий на светлое время суток, когда морозы менее крепкие. К настоящему времени ни одна из школ такой возможностью не воспользовалась.

Температурный режим в общеобразовательных организациях Амурской области находится на контроле регионального министерства образования и науки.

Просмотров всего: 503

#погода #природа #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    В минус 33 - 35 уже детей начальных классов не надо отпускать в школу!

  • werta

    werta
    3 часа назад

    АлекsейВ минус 33 - 35 уже детей начальных классов не надо отпускать в школу!


    Тогда на севере им всю зиму не учиться

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Слабый ветер и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря
Общество

Днем до 24 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 7 декабря
Общество

Благовещенские родители могут следить за тем, что едят их дети в школе
Общество 6

В Благовещенске 7 декабря минус 31: прогноз погоды в Амурской области