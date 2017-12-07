Сильный мороз стал причиной отмены занятий в школе села Невер

Фото: otvprim.ru

Из-за сильных морозов в школе села Невер Сковородинского района два дня ученики не посещали занятия. 4 и 5 декабря дома остались 82 учащихся 1-3 классов. Тогда на улице стоял 41-градусный мороз. С 6 декабря школьники продолжили обучение.

В других школах на севере региона также готовы отменить занятия в случае сильного похолодания. Решение о сокращении, переносе или отмене занятий принимает либо руководство школы, либо администрация населенного пункта по согласованию с местными отделениями МЧС Амурской области.

Так, в Тындинском районе руководством отдела образования даны рекомендации о переносе занятий на светлое время суток, когда морозы менее крепкие. К настоящему времени ни одна из школ такой возможностью не воспользовалась.

Температурный режим в общеобразовательных организациях Амурской области находится на контроле регионального министерства образования и науки.