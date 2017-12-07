Грузовой понтонный мост через Амур заработает на следующей неделе

В Благовещенске завершился монтаж грузового наплавного моста через реку Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР). Сейчас на объекте готовят необходимую инфраструктуру.

На мосту, в частности, устанавливают дорожные знаки, противоскользящее покрытие, освещение. В пятницу, 8 декабря, сооружение обследует областная комиссия по контролю за состоянием понтонных мостов.

По плану, движение первых грузовых автомобилей откроется во вторник, 12 декабря. Однако вмешаться могут погодные условия, уточняют в эксплуатирующей организации ЗАО «Торговый порт Благовещенск». Для безопасного движения транспорта по мосту необходим устойчивый ледяной покров не менее 20 сантиметров. Пока эти показатели на Амуре не достигнуты.

Грузовой понтонный мост состоит из 11 барж. 5 из них смонтированы на российской стороне, остальные – на китайской. Движение по наплавной переправе одностороннее – сначала автомобили проезжают в одну сторону, затем в противоположную. Проектная пропускная способность – 140 автомобилей в сутки. Сооружение выдерживает максимальную нагрузку в 40 тонн.