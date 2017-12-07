Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 0

Грузовой понтонный мост через Амур заработает на следующей неделе

Грузовой понтонный мост через Амур заработает на следующей неделе

В Благовещенске завершился монтаж грузового наплавного моста через реку Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР). Сейчас на объекте готовят необходимую инфраструктуру.

На мосту, в частности, устанавливают дорожные знаки, противоскользящее покрытие, освещение. В пятницу, 8 декабря, сооружение обследует областная комиссия по контролю за состоянием понтонных мостов.

По плану, движение первых грузовых автомобилей откроется во вторник, 12 декабря. Однако вмешаться могут погодные условия, уточняют в эксплуатирующей организации ЗАО «Торговый порт Благовещенск». Для безопасного движения транспорта по мосту необходим устойчивый ледяной покров не менее 20 сантиметров. Пока эти показатели на Амуре не достигнуты.

Грузовой понтонный мост состоит из 11 барж. 5 из них смонтированы на российской стороне, остальные – на китайской. Движение по наплавной переправе одностороннее – сначала автомобили проезжают в одну сторону, затем в противоположную. Проектная пропускная способность – 140 автомобилей в сутки. Сооружение выдерживает максимальную нагрузку в 40 тонн.

Просмотров всего: 280

#жизнь #Китай #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Благовещенская фирма оплатила дорогостоящий аппарат для маленькой Алисы Лаптевой
Экономика

В России наблюдается ипотечный бум
Экономика 6

Амурские аграрии жалуются на низкую стоимость сои в этом году
Экономика 1

«Амурский мед» становится брендом