Слабый ветер и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря

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В Амурской области 8 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Температура в южных и центральных районах составит минус 30…35 в ночные часы, днем термометры покажут 18…23 градуса мороза.

На севере ночью будет минус 29…34, по восточным районам – около минус 40. Днем на севере ожидается минус 19…24, местами по северо-востоку – минус 30.

Ветер ночью в центральных и южных районах будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, временами установится штиль. Днем юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. На севере региона подует восточный, юго-восточный ветер. Ночью его скорость составит до 5 метров в секунду, днём – 3-8 метров в секунду.

В Благовещенске 8 декабря ночью малооблачно, без осадков. Южный ветер будет слабым. Температура составит около 28 градусов мороза. Днём в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.