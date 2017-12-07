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Суд обязал ОКЦ Благовещенска выплатить 320 тысяч рублей владельцу бренда «Свинка Пеппа»

Суд обязал ОКЦ Благовещенска выплатить 320 тысяч рублей владельцу бренда «Свинка Пеппа»
Фото: Zuma / Global Look Press

Суд по интеллектуальным правам утвердил решение Шестого арбитражного апелляционного суда​, касающееся разбирательства владельца бренда Peppa Pig («Свинка Пеппа») и ОКЦ Благовещенска. Теперь центр обязан выплатить владельцу бренда 320 тысяч рублей, пишет РБК.

Правами на бренд Peppa Pig владеет британская компания Entertainment One UK Ltd. Как сообщало Амур.инфо, в январе 2017 года она подала иск к Общественно-культурному центру Благовещенска. Компания потребовала 1 миллион рублей за использование ОКЦ без разрешения образов, связанных с мультсериалом «Свинка Пеппа».

В мае Арбитражный суд Амурской области, исходя из того, что ОКЦ получил за спектакли с участием свинки 463,6 тысячи рублей, постановил взыскать с центра в пользу владельца бренда 160 тысяч рублей. Однако Entertainment One UK Ltd такое решение не устроило.

В августе постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда сумма компенсации, положенной компании, была увеличена до 320 тысяч рублей. Кроме того, с культурного центра было решено взыскать судебные расходы по оплате нотариального протокола осмотра – 12 тысяч рублей, а также госпошлин по иску – 7,4 тысячи рублей и апелляционной жалобе – 960 рублей.

После этого жалобу подал уже ОКЦ. Его представители заявили, что исключительные права владельцев бренда не нарушались.​

1 декабря кассационные жалобы обеих сторон рассмотрел суд по интеллектуальным правам. Он оставил без изменения решение о выплате 320 тысяч рублей Entertainment One UK Ltd.

Просмотров всего: 1742

#закон #суды

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    5 часов назад



    В мае Арбитражный суд Амурской области, исходя из того, что ОКЦ получил за спектакли с участием свинки 463,6 тысячи рублей, постановил взыскать с центра в пользу владельца бренда 160 тысяч рублей. Однако Entertainment One UK Ltd такое решение не устроило.

    В августе постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда сумма компенсации, положенной компании, была увеличена до 320 тысяч рублей. Кроме того, с культурного центра было решено взыскать судебные расходы по оплате нотариального протокола осмотра – 12 тысяч рублей, а также госпошлин по иску – 7,4 тысячи рублей и апелляционной жалобе – 960 рублей.



  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Для чего эта цитата?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    подложили свинью. Это профессиональные разводилы так работают или действительный правообладатель?

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    И тут буржуи нас нагнули,все кому не лень нам свинью подложат, откуда узнали англичане про Благовещенск, в России не все про него знают и потом, что обязательно было использовать английскую свинью? своих же достаточно.Интересно из чьего кармана пойдут деньги? А казачка то засланного искать нужно, так он не только ОКЦ сдаст.

  • Пещеход

    Пещеход
    3 часа назад

    А что его искать - кто-то выложил фотки в интернет без задней мысли, там уже тот кто шерстит фотки для выбивки денег от правообладателя глянул откуда фотки, вот и иск.

  • Свинина

    Свинина
    3 часа назад

    вконец уже освинели

  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

    Свинина

    вконец уже освинели



    А Вы тоже в суд сходите

  • Вицли

    Вицли
    3 часа назад

    Модератор

    Свинина

    вконец уже освинели



    А Вы тоже в суд сходите



    у ОКЦ денег не хватит

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    А Смешарики и Лунтик пока молчат?

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    1 час назад



    Токарев

    , откуда узнали англичане про Благовещенск, в России не все про него знают.





    знают, но про башкирско-татарский Благовещенск

    для справки: в России так то два Благовещенска

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Вицли

    Модератор

    Свинина

    вконец уже освинели



    А Вы тоже в суд сходите



    у ОКЦ денег не хватит



    Вроде бы должно хватить, ведь ОКЦ слупил на этой свинье сумму куда бОльшую, нежели сумма штрафа

  • Вицли

    Вицли
    27 минут назад

    Mainer

    Вицли

    Модератор

    Свинина

    вконец уже освинели



    А Вы тоже в суд сходите



    у ОКЦ денег не хватит



    Вроде бы должно хватить, ведь ОКЦ слупил на этой свинье сумму куда бОльшую, нежели сумма штрафа



    Если каждая свинья судиться начнёт, я это имел в виду

  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    25 минут назад

    Абсолютно правильное решение суда! Придумайте что-то своё и зарабатывайте на этом, скопипи**ить много ума не надо.

  • vertex

    vertex
    16 минут назад

    Дарья Нестерова

    Абсолютно правильное решение суда! Придумайте что-то своё и зарабатывайте на этом, скопипи**ить много ума не надо.



    Китайцы умнее были со своим Абибасом

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    10 минут назад

    Свинья везде грязь найдёт ..

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    6 минут назад

    А у ОКЦ денежки есть концерты идут постоянно а сколько площадей в аренде там с бабками всё нормально а сколько на филиалах зарабатывают ..

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