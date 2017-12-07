Суд обязал ОКЦ Благовещенска выплатить 320 тысяч рублей владельцу бренда «Свинка Пеппа»

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Правами на бренд Peppa Pig владеет британская компания Entertainment One UK Ltd. Как сообщало Амур.инфо, в январе 2017 года она подала иск к Общественно-культурному центру Благовещенска. Компания потребовала 1 миллион рублей за использование ОКЦ без разрешения образов, связанных с мультсериалом «Свинка Пеппа».

В мае Арбитражный суд Амурской области, исходя из того, что ОКЦ получил за спектакли с участием свинки 463,6 тысячи рублей, постановил взыскать с центра в пользу владельца бренда 160 тысяч рублей. Однако Entertainment One UK Ltd такое решение не устроило.

В августе постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда сумма компенсации, положенной компании, была увеличена до 320 тысяч рублей. Кроме того, с культурного центра было решено взыскать судебные расходы по оплате нотариального протокола осмотра – 12 тысяч рублей, а также госпошлин по иску – 7,4 тысячи рублей и апелляционной жалобе – 960 рублей.

После этого жалобу подал уже ОКЦ. Его представители заявили, что исключительные права владельцев бренда не нарушались.​

1 декабря кассационные жалобы обеих сторон рассмотрел суд по интеллектуальным правам. Он оставил без изменения решение о выплате 320 тысяч рублей Entertainment One UK Ltd.