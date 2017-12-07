Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость
сегодня, 12:30 6

Технический сбой прервал эфир «Эха Москвы в Благовещенске» на теме коррупции

Технический сбой прервал эфир «Эха Москвы в Благовещенске» на теме коррупции

7 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов обсуждали тему коррупции со старшим помощником руководителя амурского следственного управления Алексеем Лубинским. Во время разговора о самых резонансных коррупционных делах радиостанция пропала из эфира.

После 8 часов утра в студии «Эха Москвы в Благовещенске» обсуждали борьбу с коррупцией в России и Амурской области, самые резонансные дела и выводы, а также причины, по которым люди не спешат сдавать коррупционеров по телефону доверия.

Гостем студии был старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Алексей Лубинский. Он рассказал, в каком состоянии сейчас находится следствие по делу главы Циолковского Николая Кохно. Следователи распутывают цепочки дела. Чиновнику вменяется злоупотребление полномочиями. Скоро в деле могут появится новые фигуранты.

В деле бывшего руководителя судебных приставов Алексея Гришина до нового года, возможно, появится финальное заключение следователей – дело не легло под сукно, его не замяли и готовят к передаче в следующие инстанции.

Неотвратимость наказания, по словам Алексея Лубинского, должна быть главной профилактикой коррупции.

«Как в таком случае расценивать то, что по самому главному коррупционному делу в стране – по обвинению в получении взятки министра экономического развития Алексея Улюкаева – главный инициатор этого дела и главный свидетель Игорь Сечин пять раз не являлся для дачи показаний, и ему ничего за это никто не может сделать. Это не является пощечиной всему следственному сообществу и борьбе с коррупцией в России в целом?» – задали вопрос ведущие «Эха» в прямом эфире.

Ответ слушатели не узнали – произошел технический сбой, и сигнал пропал. Также радиослушатели не узнали о том, что в поисках коррупционных проявлений следователи просматривают социальные сети и пользуются информацией общественников. Однако рядовое население к борьбе с коррупцией, даже на бытовом уровне, привлечь очень трудно.

Неисправность уже устранили. Прослушать полную версию интервью можно в соответствующем разделе на сайте Амур.инфо.

«Эхо Москвы в Благовещенске» продолжает вещание в обычном режиме.

Просмотров всего: 325

#происшествия #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • бочкамеда

    бочкамеда
    49 минут назад

    совпадение? не думаю...)))))

  • V.M.

    V.M.
    27 минут назад

    Наверное, не только



    просматривают социальные сети



    но и быстро реагируют ?

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    V.M.

    Наверное, не только



    просматривают социальные сети



    но и быстро реагируют ?



  • Гыга

    Гыга
    21 минута назад

    Ухо Фашингтона специально оборвало трансляцию? Дешевый прием либероидных пиар-ассов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Ну раз такое дело, то можно ещё раз повторить встречу и пригласить на эфир повторно.

  • Гыга

    Гыга
    19 минут назад

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Внук зарубил топором своего дедушку
Общество 3

Момент аварии «Союза-2.1б» зафиксирован «Кроной» — новым военным оборудованием в ДФО
Общество

Провалившиеся под лед амурчане оказались жителями поселка Новобурейский
Общество

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: легкая атлетика в Приамурье