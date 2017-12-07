Технический сбой прервал эфир «Эха Москвы в Благовещенске» на теме коррупции

После 8 часов утра в студии «Эха Москвы в Благовещенске» обсуждали борьбу с коррупцией в России и Амурской области, самые резонансные дела и выводы, а также причины, по которым люди не спешат сдавать коррупционеров по телефону доверия.

Гостем студии был старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Алексей Лубинский. Он рассказал, в каком состоянии сейчас находится следствие по делу главы Циолковского Николая Кохно. Следователи распутывают цепочки дела. Чиновнику вменяется злоупотребление полномочиями. Скоро в деле могут появится новые фигуранты.

В деле бывшего руководителя судебных приставов Алексея Гришина до нового года, возможно, появится финальное заключение следователей – дело не легло под сукно, его не замяли и готовят к передаче в следующие инстанции.

Неотвратимость наказания, по словам Алексея Лубинского, должна быть главной профилактикой коррупции.

«Как в таком случае расценивать то, что по самому главному коррупционному делу в стране – по обвинению в получении взятки министра экономического развития Алексея Улюкаева – главный инициатор этого дела и главный свидетель Игорь Сечин пять раз не являлся для дачи показаний, и ему ничего за это никто не может сделать. Это не является пощечиной всему следственному сообществу и борьбе с коррупцией в России в целом?» – задали вопрос ведущие «Эха» в прямом эфире.

Ответ слушатели не узнали – произошел технический сбой, и сигнал пропал. Также радиослушатели не узнали о том, что в поисках коррупционных проявлений следователи просматривают социальные сети и пользуются информацией общественников. Однако рядовое население к борьбе с коррупцией, даже на бытовом уровне, привлечь очень трудно.

Неисправность уже устранили. Прослушать полную версию интервью можно в соответствующем разделе на сайте Амур.инфо.

«Эхо Москвы в Благовещенске» продолжает вещание в обычном режиме.