Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 3

Внук зарубил топором своего дедушку

Внук зарубил топором своего дедушку
Фото: riafan.ru

Несовершеннолетний внук зарубил топором своего опекуна – родного деда. В Благовещенском городском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению 17-летнего подростка в умышленном убийстве.

Суд установил, что в мае 2017 года подсудимый 2000 года рождения вместе с родным дедушкой приехал на садовый участок на Игнатьевском шоссе. Они готовили землю под посадку овощей, но во время работы внук сломал садовый инвентарь. За это дед начал его ругать и оскорблять. Подросток взял в руки топор и с силой нанес ему не менее семи ударов топором по голове. Пожилой человек умер на месте происшествия.

На суде внук свою вину признал частично. Он пояснил, что умысла на убийство деда у него не было. Однако его вина в совершении преступления подтверждается доказательствами, исследованными судом.

Одним из смягчающих обстоятельств суд признал аморальное поведение старшего родственника, толкнувшее подростка на преступление.

Подсудимого приговорили к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 2223

#криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • lana78

    lana78
    1 час назад

    а я дедушку не бил, а я дедушку любил...Что происходит в этом мире...ужас

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    адвокат подучил внучка так говорить.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    28 минут назад

    Ух как! Дед его подтолкнул на преступление! Еще один отморозок с ранимой душой.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Суд обязал ОКЦ Благовещенска выплатить 320 тысяч рублей владельцу бренда «Свинка Пеппа»
Общество 6

Технический сбой прервал эфир «Эха Москвы в Благовещенске» на теме коррупции
Общество 3

Момент аварии «Союза-2.1б» зафиксирован «Кроной» — новым военным оборудованием в ДФО
Общество

Провалившиеся под лед амурчане оказались жителями поселка Новобурейский