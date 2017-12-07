Внук зарубил топором своего дедушку

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Несовершеннолетний внук зарубил топором своего опекуна – родного деда. В Благовещенском городском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению 17-летнего подростка в умышленном убийстве.

Суд установил, что в мае 2017 года подсудимый 2000 года рождения вместе с родным дедушкой приехал на садовый участок на Игнатьевском шоссе. Они готовили землю под посадку овощей, но во время работы внук сломал садовый инвентарь. За это дед начал его ругать и оскорблять. Подросток взял в руки топор и с силой нанес ему не менее семи ударов топором по голове. Пожилой человек умер на месте происшествия.

На суде внук свою вину признал частично. Он пояснил, что умысла на убийство деда у него не было. Однако его вина в совершении преступления подтверждается доказательствами, исследованными судом.

Одним из смягчающих обстоятельств суд признал аморальное поведение старшего родственника, толкнувшее подростка на преступление.

Подсудимого приговорили к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.