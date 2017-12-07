Момент аварии «Союза-2.1б» зафиксирован «Кроной» — новым военным оборудованием в ДФО

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«Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока, — рассказал источник издания в Роскосмосе. — Информация используется для расследования случившегося» .

Лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов «Крона» ввели в строй на Дальнем Востоке недавно. Такие системы есть только в России и США.

«Крона» и зафиксировала аварию разгонного блока «Фрегат», который в момент аварии был недосягаем для наземных телеметрических станций Роскосмоса. Поэтому данные, полученные с ее помощью, принципиально важны для расследования аварии. Специалисты убеждены, что обнаружение «Фрегата» на нештатной траектории подтвердило уникальные возможности российской системы.

«Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах», — считают в Минобороне.

А главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев добавил: «Обнаружением разгонного блока даже при нештатной ситуации "Крона" продемонстрировала высокие характеристики российских средств радиолокационного и лазерно-оптического наблюдения».

В компании, изготавливающей оборудование для комплекса «Крона», пояснили, что сейчас эта система состоит из двух «узлов». Один расположен на Кавказе, второй — на Дальнем Востоке и находится в закрытом городе Фокино-1 в Приморском крае. В эксплуатацию комплекс ввели недавно для контроля космического пространства над Азией, Тихим океаном и Америкой.

«Крону» также используют во время запусков и для прогнозирования схода с орбиты космического мусора. После стартов с его помощью получают информацию об отделении ступеней, сбросе створок головного обтекателя, отделении от ракеты-носителя разгонного блока, космического аппарата. При авариях система определяет параметры торможения спутника, прогнозируя точное место его падения.

Авария разгонного блока «Фрегат» произошла 28 ноября. При запуске с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» был потерян спутник Росгидромета «Метеор-М» и еще 18 космических аппаратов.

После неудачного запуска с Восточного была создана комиссия, которая 1 декабря сообщила, что наиболее вероятное место падения «Фрегата» и 19 спутников — северная часть Атлантического океана.