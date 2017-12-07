Провалившиеся под лед амурчане оказались жителями поселка Новобурейский

В кабине находились пятеро человек. Водителю и пассажиру – мужчине 1978 года рождения и женщине 1950 года рождения – удалось выбраться. Трое человек – одна женщина и двое мужчин – утонули, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина составляет около 5 метров. Для проведения водолазных работ 7 декабря в 8 часов утра к месту, где затонул автомобиль, выехала водолазная группа в составе 6 человек и 1 единицы техники.

Также на месте работают оперативно-следственная группа сотрудников полиции, государственный инспектор ГИМС по Бурейскому району, оперативная группа ПЧ-56 поселка Новобурейский противопожарной службы области. Для оказания экстренной психологической помощи выехала группа психологов Главного управления МЧС России по Амурской области.

По информации МЧС, это первый случай ухода автомобиля под лед этой зимой. Прошлой зимой было два таких происшествия. Первое случилось 29 декабря 2016 года. Тогда во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Водитель погиб.

Второй случай произошел 31 января 2017 года. На территории Покровского рудника, на 56 километре автодороги Зея – Тыгда, под лед провалился бульдозер. Водитель выбраться также не успел.