Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: легкая атлетика в Приамурье

В четверг, 7 декабря, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны», в котором речь пойдет о «королеве спорта» – легкой атлетике. О ее развитии в Приамурье и сегодняшнем состоянии ведущий Михаил Митрофанов поговорит с тренером с полувековым спортивным стажем – Леонидом Блажко.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов, а вечерний – Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.