Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: легкая атлетика в Приамурье

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: легкая атлетика в Приамурье

В четверг, 7 декабря, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны», в котором речь пойдет о «королеве спорта» – легкой атлетике. О ее развитии в Приамурье и сегодняшнем состоянии ведущий Михаил Митрофанов поговорит с тренером с полувековым спортивным стажем – Леонидом Блажко.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов, а вечерний – Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 75

#СМИ #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

Технический сбой прервал эфир «Эха Москвы в Благовещенске» на теме коррупции
Общество

Боксеры из Свободного завоевали призовые места
Общество

Кто объявил о своем желании стать президентом: обзор прессы
Общество

Спорт помогает социализации амурских студентов с ограниченными возможностями