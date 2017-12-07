Министр здравоохранения Приамурья ответит на вопросы читателей Амур.инфо

Онлайн-конференция на тему состояния амурского здравоохранения стартовала на Амур.инфо. На вопросы амурчан ответит министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин.

Андрей Юрьевич назначен на должность министра здравоохранения Амурской области 24 ноября 2017 года. Проблема амурской медицины стала одной из основных в «зелёной папке» Путина, переданной для решения губернатору Приамурья в 2017 году.

Свои вопросы Андрею Субботину можно задавать здесь, они принимаются до 14 часов 14 декабря 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 14 по 21 декабря. Автор, указавший адрес своей электронной почты, ответ получит автоматически.