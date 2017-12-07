Благовещенцы массово пошли в Роспотребнадзор из-за закрытия потребительского кооператива

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Закрытие потребительского кооператива «Восточный фонд сбережений» в Благовещенске вызвало массовое обращение в Амурское управление Роспотребнадзора. Ведомство информирует, куда теперь могут обратиться пайщики.

Закон о защите прав потребителей не регулирует правоотношения, возникающие из договорных отношений участников кредитного потребительского кооператива, говорится на сайте амурского Роспотребнадзора.

На сайте разъясняется, что потребительский кооператив – это некоммерческая организация, в которой объединяются пайщики. Они делают взносы для финансовой взаимопомощи для выплаты процентов тем, кто принес сбережения в кооператив, и для выдачи займов тем, кто хочет получить заём в кооперативе.

Поэтому пайщикам в случае невозврата внесенных денежных средств советуют обращаться в саморегулируемую организацию, в которую входит кредитный потребительский кооператив, либо пытаться вернуть свои сбережения через суд. Пайщики вправе требовать, помимо причитающейся суммы (займа и процентов), еще и уплаты процентов за неисполнение денежного обязательства по указанному договору. Сумма определяется Гражданским кодексом РФ.

В случае противоправных действий со стороны участников кредитного потребительского кооператива пайщик вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

На сайте кооператива говорится, что работает он с января 2010 года. Филиалы, помимо Благовещенска, есть в других крупных городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске. Пайщикам обещают проценты выше, чем в банках и страхование всех сбережений. На сайте говорится также, что КПК «Восточный фонд сбережений» является членом некоммерческого партнерства Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора Кооперации». Телефоны благовещенского филиала, указанные сайте, не работают.

Официально учреждение еще работает, но лицензию у него не отзывали. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказал юрист Игорь Волобуев. К нему за юридической помощью обратились несколько пайщиков кооператива.

«Помните КПК "Умно жить"? Один в один ситуация. То есть это создание некой пирамиды. Первые пайщики получают свои деньги, а последующие остаются, к сожалению, ни с чем», пояснил Игорь Волобуев.

По его информации, в основном среди пострадавших – пенсионеры, то есть самая социально незащищенная категория граждан. Некоторые вкладывали в КПК все свои сбережения.

«Полмиллиона, те накопления, которые в течение всей трудовой жизни были сделаны людьми, откладывали, урезали во всем, особенно не шиковали. Среди них нет предпринимателей, нет успешных людей. Чем чревата опасность этих пирамид: к сожалению, нас государство от них не защищает, потому что договор страхования предусматривает страховку, но в данном случае они даже застрахованы не были, эти договоры. Вот что страшно. Из трех человек, которые заключали договоры, только у одного есть страховка. Остальные, которые позже заключали договоры, она уже даже не вписана, этот пункт договора просто убран», – рассказал Игорь Волобуев.

По мнению юриста, больше шансов вернуть свои сбережения у тех, кто раньше обратится в суд.