Арсений Реснянский на время покинул больницу и знакомится с обычной жизнью

В детскую клиническую больницу в Москве Арсений приехал в августе 2017 года после длительного лечения в Корее. Пару недель назад с разрешения врача семья перебралась в съемную двухкомнатную квартиру. Для Арсения это всё равно что новый мир – почти три года он провел в палате.

«Он очень долго всё разглядывал, даже стиральную машину. Для него это было удивительно. Все же дети обычно растут среди этих вещей, все это знают. Недавно открыл шкаф, достал молоток, посмотрел на него. Я говорю: да, сын, это инструмент, подрастешь, будешь помогать, гвозди забивать», – рассказала мама мальчика Ольга Гриценко.

Полноценно познавать мир Арсению мешает капельница, к которой он привязан по 18 часов в сутки. По ней ребенок получает внутривенное питание с витаминами и микроэлементами. Полдня мальчику приходится проводить на диване, но усидеть ребенку с каждым днем всё сложнее – хочется бегать и резвиться.

«За счет внутривенного питания держится у Сени вес. Он многое ест сам, в рамках диеты. Но именно за счет внутривенного питания держится его вес. Тут есть аминокислоты, жиры и всё остальное», – рассказала мама мальчика.

Внутривенное питание и необходимые препараты хранятся в отдельной комнате. Пока ими Арсения снабжает московский хоспис «Дом с маяком». Пакет такого питания на один день стоит около 10 тысяч рублей.

Чтобы обеспечить стерильность – ведь перевязки Арсению делают тоже дома – врачи посоветовали семье снять двухкомнатную квартиру. Медики регулярно навещают мальчика. В феврале ребенку предстоит госпитализация – Арсения ждут новые операции.

«Мы уже с врачом договаривались, когда были в перевязочной, приглашали еще пластического хирурга. Мы уже приобрели экспандер – специальный мешочек, который подошьют Сенечке чуть выше животика. Его закачают специальной жидкостью, чтобы растянуть кожу. Потом ее пересадят, так как сейчас Сене ее не хватает на животе», – объяснила Ольга Гриценко.

В планах медиков – закрыть стому на животе ребенка. Но это дело нескольких лет и нескольких операций. Как точно будет проходить лечение, лечащий врач пока сказать не может. Но известно одно: в больнице для Арсения сделают всё, чтобы трансплантации удалось избежать. По данным специалистов, после неё выживают не больше 2 % больных. Сейчас состояние здоровья Арсения в норме. В октябре к мальчику приехала бабушка.

«Ольге без помощника никак нельзя, – пояснила бабушка Арсения Ирина Гриценко. – Это не просто – отключить капельницу. Дело в том, что у него особый катетер Бровиак, который подходит к сердцу. Когда Ольга лекарство вводит, Сенечка должен руками не махать. Я не представляю, как материнское сердце выдерживает. У меня сердце рвется на части. Это очень тяжело. Мы надеемся, что всё у нас сложится, всё у нас получится, установится благодаря таким людям, которые нам помогают»

В данный момент сбор денег семья не ведет. Живут на собственные средства, оставшиеся благотворительные сборы и финансовую поддержку неравнодушных людей. Благодарят тех, кто помогал им раньше. В амурском селе Константиновка Арсения с мамой ждет брат-близнец Артемий. Он не видел их с пяти месяцев. Но скоро, верят родные, эта встреча обязательно состоится.