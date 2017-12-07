В Бурейском районе утонул автомобиль «Нива» с людьми

В среду, 6 декабря, в Бурейском районе под лед ушла машина «Нива». Случилось это в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС. В автомобиле находились пять человек. Выбраться удалось только двоим.

После того как поступило сообщение о случившемся, на место выехали оперативно-следственная группа, инспектор ГИМС, оперативная группа местной пожарной части. Место, где провалился автомобиль, находилось в ста метрах от берега. Как пояснили в амурском управлении МЧС, машина выехала на лед в несанкционированном месте.

«Там никаких подъездов нет, ни дорог, они просто выехали из леса и поехали по льду. В итоге машина полностью ушла под воду. Глубина там примерно пять метров», – рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

Утром 7 декабря на место выехали шесть водолазов Амурского центра ГЗ и ПБ, а также два психолога МЧС.

Специалисты напоминают амурчанам об опасности выхода и выезда в автомобилях на лед в несанкционированных местах. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 101 – это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.