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В Бурейском районе утонул автомобиль «Нива» с людьми

В Бурейском районе утонул автомобиль «Нива» с людьми

В среду, 6 декабря, в Бурейском районе под лед ушла машина «Нива». Случилось это в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС. В автомобиле находились пять человек. Выбраться удалось только двоим.

После того как поступило сообщение о случившемся, на место выехали оперативно-следственная группа, инспектор ГИМС, оперативная группа местной пожарной части. Место, где провалился автомобиль, находилось в ста метрах от берега. Как пояснили в амурском управлении МЧС, машина выехала на лед в несанкционированном месте.

«Там никаких подъездов нет, ни дорог, они просто выехали из леса и поехали по льду. В итоге машина полностью ушла под воду. Глубина там примерно пять метров», – рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

Утром 7 декабря на место выехали шесть водолазов Амурского центра ГЗ и ПБ, а также два психолога МЧС.

Специалисты напоминают амурчанам об опасности выхода и выезда в автомобилях на лед в несанкционированных местах. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 101 – это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

Просмотров всего: 3974

#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Хороший автомобиль Нива, в случае ЧП шанс спастись только у тех, кто сидит на переднем сиденье

  • ЭЛИНА АМУРСКАЯ

    ЭЛИНА АМУРСКАЯ
    1 час назад

    Какой ужас. Люди, берегите себя, не несите несчастье в свои семьи.

  • Русский продукт

    Русский продукт
    9 минут назад

    Уж сколько раз твердили миру....

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