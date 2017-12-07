В аварии на 50-летия Октября пострадали трое и светофор

Фото: ИА "Сканер"

На перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой в ночь на 7 декабря произошла авария. Столкнулись легковое авто и микроавтобус. Пострадали водитель и пассажиры седана.

ДТП произошло около 3 часов ночи. По словам очевидцев, на красный сигнал светофора на перекресток выехал рулевой автомобиля Toyota Mark II. После столкновения с микроавтобусом марки Nissan, легковое авто отлетело на светофор. Регулировщик вышел из строя, что, по словам очевидцев, существенно затруднило движение на этом участке.

Водителя Toyota Mark II 1996 года рождения и двоих пассажиров 1991 и 1994 годов рождения с ушибами спины и головы доставили в областную больницу.