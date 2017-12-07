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сегодня, 10:08 5

В аварии на 50-летия Октября пострадали трое и светофор

В аварии на 50-летия Октября пострадали трое и светофор
Фото: ИА "Сканер"

На перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой в ночь на 7 декабря произошла авария. Столкнулись легковое авто и микроавтобус. Пострадали водитель и пассажиры седана.

ДТП произошло около 3 часов ночи. По словам очевидцев, на красный сигнал светофора на перекресток выехал рулевой автомобиля Toyota Mark II. После столкновения с микроавтобусом марки Nissan, легковое авто отлетело на светофор. Регулировщик вышел из строя, что, по словам очевидцев, существенно затруднило движение на этом участке.

Водителя Toyota Mark II 1996 года рождения и двоих пассажиров 1991 и 1994 годов рождения с ушибами спины и головы доставили в областную больницу.

Просмотров всего: 1874

#ДТП

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Комментарии
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  • LeoLeo

    LeoLeo
    2 часа назад

    в 3 часа ночи видимо движение было большое и пробки.

  • medium

    medium
    2 часа назад

    или просто кто-то дятел

  • IGOR1805

    IGOR1805
    50 минут назад

    Самурай, потрачено.

  • oenesterov

    oenesterov
    12 минут назад



    ~~на красный сигнал светофора на перекресток выехал рулевой автомобиля Toyota Mark II.



    какой интересный речевой оборот . Не автомобиль выехал, а его рулевой. О как! :)

  • Мазепа

    Мазепа
    31 секунда назад

    не перевелись еще дебилы на дорогах Амурской области!

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