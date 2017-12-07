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Боксеры из Свободного завоевали призовые места

Боксеры из Свободного завоевали призовые места
Фото: пресс-служба Свободного

С 24 по 26 ноября в Благовещенске прошли дальневосточные соревнования по боксу класса «Б» памяти Павла Мосягина. В соревнованиях приняли участие более 70 человек.

На ринге состязались юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Алдана, Нерюнгри, Читы и городов Амурской области.

От свободненского боксёрского клуба «Легенда» в соревновании приняли участие 5 человек. Все боксёры успешно выступили и заняли призовые места: Семён Иваненко – 3 место, Кирилл Клинников – 2 место, Владимир Крапивинских – 3 место, Иван Цыганок – 1 место, Дмитрий Посталовский – 1 место.

«Основная наша задача – это практика. В год боксёр должен проводить определённое количество боёв. И только в бою боксёры растут и набирают мастерство. Сейчас спортсмены готовятся к очередным соревнованиям Дальневосточного федерального округа, боксёры будут выступать за сборную Амурской области», – отметил президент федерации бокса Сергей Устюгов.

Участники, занявшие призовые места, были награждены медалями, кубками и грамотами, а Дмитрий Посталовский был отмечен кубком за лучшую технику ведения боёв.

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#дети #Свободный #спорт

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