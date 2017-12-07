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Днем до 24 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 7 декабря

Днем до 24 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 7 декабря
Фото: Delfi

В Амурской области 7 декабря будет малооблачно, без осадков. Северо-западный, юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит 19…24 градуса мороза, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 30.

В Благовещенске в 6 часов утра было 33 градуса ниже нуля. Днем установится малооблачная погода, без осадков. Будет дуть слабый северо-западный ветер. Термометры покажут около минус 20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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