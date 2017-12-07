Кто объявил о своем желании стать президентом: обзор прессы

Фото: rrnews.ru

О чем пишут газеты, рассказывает в сегодняшнем обзоре его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета». Первая полоса. Центральный материал. Как вы думаете, о чем он? Правильно. Он о том, что Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ. Формально, вообще-то, публикация «Год добровольца» посвящена тому, как в Нижнем Новгороде проходила церемония вручения премии «Доброволец России–2017», на которую прибыли 15 тысяч волонтёров из 85 регионов страны. И когда Путин спросил у собравшихся, поддержат ли его кандидатуру, если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, зал ответил дружным: «Да!»

А вот интересно, что было бы, если б он, как однажды Сталин, сказал бы, что уходит?

Также в номере

В принципе, ничего более примечательного в остальных материалах сегодняшней «РГ» нет, ну разве что еще интересна статья о том, что была исследована колбаса «Докторская». Тестировали продукцию 30 компаний, понятно, тех, что поближе к Москве. Общая оценка – есть можно. Всего лишь в половине образцов нашли следы антибиотиков, ДНК лошади, шкурки птицы, хрящики, сою, кукурузу, а в остальных – всё нормально. В газете пишут, что бумаги и ДНК кошек ни в какой колбасе не обнаружено.

И еще одна заметка может привлечь ваше внимание – о том, что американские школьники не знают английский язык. Но тут ничего удивительного: где вы видели российского школьника, знающего русский?

Вам статья

Главный материал сегодняшний «Амурской правды» – это интервью с академиком Российской академии космонавтики Игорем Марининым. Прочтете о том, что падение отделенных ступеней не представляет никакой опасности, разве что 20 сусликов погибнет, так их не жалко (это если речь о Байконуре). Конкретно про Восточный не сказано. Но, наверное, потому, что пока еще нет статистики, кого задрали разбуженные медведи.

Также здесь о том, что американцы на Луне все-таки были, а битвы за первенство прибытия на Марс между державами нет. А с другой стороны, (это уже моё досужее мнение): кто первый встал – того и тапки. Но если без шуток, то с удовольствием и интересом прочел интервью. Что рекомендую и вам.

Очень интересно

Еще обязательно прочтите интервью с Юлией Климычевой, экс-амурправдисткой. Правда, я ни в коей мере не могу считать ее бывшим сотрудником газеты: Юля – она по сию пору наша, хоть и работает последние два года в Томске.

«Амурка» периода Юлии – это время перехода от советской журналистики к пере- и постперестроечной, это время выпуска таких приложений, как «Старая мельница», «Клёвая газета», «Глагол» – увы, не могу полностью пересказать этот материал, но, надеюсь, вы его не пропустите. И сделаете зарубку в памяти, что буквально через пару месяцев у «Амурской правды» юбилей – 100 лет.

На посошок

Еще «Амурка» сегодня отдаёт дань памяти известному общественному деятелю, патриоту страны, военному историку – очень интересному человеку Сергею Орлову, уход которого из жизни для многих из нас, знавших его бодрым, здоровым, энергичным, переполненным громадьём планов, стал оглушительно неожиданным. Скорбим. Светлая память.

А всем вам – здоровья. Берегите себя!