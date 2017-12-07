В Приамурье половина долгов по зарплате приходится на Тынду

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В Амурской области работающие, не обанкротившиеся предприятия, не имеющие отношения к космодрому, должны работникам около 26 миллионов рублей. Из этой суммы порядка 13 миллионов задолжали организации, зарегистрированные в Тынде. Губернатор провел совещание в Тынде, посвященное решению этой проблемы.

«Мы должны решить эту проблему. Задача власти и правоохранительных органов – восстановить справедливость. Граждане должны получить свои честно заработанные деньги», – подчеркнул Александр Козлов.

Мэр Тынды Евгений Черенков рассказал, что проблема связана с четырьмя предприятиями группы компаний «Тындатрансстрой». Было отмечено, что фактически у всех компаний одно руководство. Ни мэр Тынды, ни руководители местных силовых структур не услышали от номинальных руководителей компаний каких-либо убедительных доводов по погашению задолженности.

Активную работу ведут и прокуратура, и следственный комитет. Об этом представители ведомств доложили губернатору.

Александр Козлов попросил досконально изучить сведения о предприятиях в части расходов и доходов, сказав, что до конца месяца правоохранители определятся с правовым статусом директора и акционеров.

«Если никаких шагов сделано не будет, начнем с ними разговаривать с точки зрения Уголовного кодекса», – отметил губернатор.

Докладывать о ситуации ему будут на постоянных совещаниях по ликвидации задолженности по зарплате, сообщает пресс-служба областного правительства.