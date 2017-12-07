Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:28 107

Владимир Путин: я буду баллотироваться на пост президента РФ

Владимир Путин: я буду баллотироваться на пост президента РФ
Фото: ТАСС

Об участии в выборах президента России в 2018 году объявил Владимир Путин. Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщает ТАСС.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», – заявил глава государства на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новогороде.

На посту президента срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года. В случае победы он будет занимать пост главы государства еще шесть лет.

Президент, который в 2018 году вступит на этот пост, должен «сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной», – заявил Владимир Путин в октябре 2017 года во время сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы должны, безусловно, укреплять свою обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается», – сказал тогда Владимир Путин.

Впервые Владимир Путин был избран главой российского государства на 4-летний срок в 2000 году. До выборов он исполнял обязанности главы государства после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина. Досрочные выборы президента прошли 12 января 2000 года. Его кандидатуру выдвинула инициативная группа. Спустя день Владимир Путин согласился баллотироваться, о чем сообщил в родном городе – Санкт-Петербурге. Об участии в выборах на второй срок он заявил во время «Прямой линии» 18 декабря 2003 года.

Поскольку Конституция РФ запрещает одному лицу занимать пост президента более двух сроков подряд, в 2008 году Владимир Путин не имел права вновь претендовать на высший государственный пост. Главой государства был избран Дмитрий Медведев. Он же в сентябре 2011 года предложил «Единой России» на выборах президента 2012 года поддержать кандидатуру Путина. Эта инициатива была выдвинута на съезде партии в Москве. С учетом обновленного законодательства Владимир Путин занял пост президента уже не на четыре, а на шесть лет.

Президента россияне будут выбирать 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря. О желании участвовать в президентской кампании ранее заявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. В качестве кандидата на должность президента России ЛДПР в шестой раз выдвигает Владимира Жириновского, а в КПРФ имя кандидата пообещали озвучить в конце декабря на съезде.

Просмотров всего: 2256

#выборы #партии #политика

распечатать

Комментарии
Показать все (107) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Кто бы сомневался. Только надо было сказать: "Я буду Президентом ещё как минимум шесть лет, а там посмотрим".

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    6 лет-как же это долго.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    а там ещё 6 лет

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    Путин в окружении клоунов

  • Vlad73

    Vlad73
    5 часов назад

    За прошедшие шесть лет мало развалили, в двух войнах участвуем. На международные соревнования уже не пускают.Медицины и образования нет. Что нам еще натворят эти правители в будущее шесть лет?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    5 часов назад

    alex 3

    6 лет-как же это долго.



    Как же это быстро.

  • Крылья

    Крылья
    5 часов назад

    Vlad73

    За прошедшие шесть лет мало развалили, в двух войнах участвуем. На международные соревнования уже не пускают.Медицины и образования нет. Что нам еще натворят эти правители в будущее шесть лет?



    А что сделал ты за прошедшие 6 лет/



  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    5 часов назад

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.

  • vitalii2673

    vitalii2673
    5 часов назад

    а натварят вот что; увеличение пенсионного возраста, будут агрессивно убирать льготные пенсии( это выход врачей и учителей и т.д. раньше срока на пенсию), цены на бензин взлетят очень круто ( на автобусах ездить будем), в связи с этим ценник в магазине верх прыгнет, жкх тоже в гору. так что от нового (старого )президента лучше точно не будет

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    Евгений ВолковОчень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.


    )

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    5 часов назад

    vitalii2673

    а натварят вот что; увеличение пенсионного возраста, будут агрессивно убирать льготные пенсии( это выход врачей и учителей и т.д. раньше срока на пенсию), цены на бензин взлетят очень круто ( на автобусах ездить будем), в связи с этим ценник в магазине верх прыгнет, жкх тоже в гору. так что от нового (старого )президента лучше точно не будет



    Только конкретные решения покажут, сбудутся такие "либеральные предложения" или нет. Путин об этом не заявлял.

  • Vlad73

    Vlad73
    5 часов назад

    Крылья
    Vlad73

    За прошедшие шесть лет мало развалили, в двух войнах участвуем. На международные соревнования уже не пускают.Медицины и образования нет. Что нам еще натворят эти правители в будущее шесть лет?



    А что сделал ты за прошедшие 6 лет/





    Тебе самой такие вопросы не стыдно задавать, в 13 году мало сделали?

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Не стоит путать горьковчан с ульяновчанами.

  • Н.В.

    Н.В.
    4 часа назад

    "Опирается на тружеников" -неужели и правда так кто-то думает ? Тогда надо поменьше смотреть 1 и 2 канал и посмотреть вокруг на реальную жизнь , возможно мнение и поменяется,

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    Vlad73Тебе самой такие вопросы не стыдно задавать, в 13 году мало сделали?


    Технично слился. Володька тебе лично мешал поднимать Россию с колен? )

  • Храмовник

    Храмовник
    4 часа назад

    Народ за Путина! Все эти оппозиционные пенсионеры уже ноги еле тащат, а Путин на коне! За ним будущее

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Все это хорошо продуманный и подготовленный сценарий

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    домовенок

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Все это хорошо продуманный и подготовленный сценарий



    шоу продолжается...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    может минуя весь этот очередной цирк, без трат продлить ему срок на лет 20 и делу конец? Зачем миллиарды на шоу с известным концом тратить?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    ay

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Не стоит путать горьковчан с ульяновчанами.



    Принимаю замечание.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Имея такие успехи за 20 лет не мудрено, что хочет еще страну поднять. Медицина, образование, дошкольное, экономика, уровень жизни, рост населения и.т.д. Поднял все не по детски! Красава! От пенсионеров отдельный поклон! Наш МАО ПУ! И с наглым, сытым лицом, цинично радуется. ПЛАКАТЬ НАДО!)

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    домовенок

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Все это хорошо продуманный и подготовленный сценарий



    А, что, это плохо? Думать о том, что будет впереди, опираясь на то, что не подведёт? Труженики автозавода Путина В.В. не подведут, остаётся, чтобы он отвечал взаимностью.

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад



    я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации



    Зря.

    Очень зря.



    Имеется немало доводов в пользу того, чтобы в этот раз поставить своего, но другого человека.

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    диктатура пролетариата просто детская шалость на фоне последних лет 20-ти. Политика олигархов напоминает техничный развал страны. И люди вот вопросами тоже задаются https://www.znak.com/2017-11-30/bednaya_rossiya_eto_udobno_pochemu_nasha_strana_ne_mozhet_razbogatet?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Лютцов



    я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации


    Зря.

    Очень зря.

    Имеется немало доводов в пользу того, чтобы в этот раз поставить своего, но другого человека.



    Если хочешь, чтобы твои идеи были извращены, поручи их исполнять другому, даже близкому человеку.

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Евгений Волков

    домовенок

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Все это хорошо продуманный и подготовленный сценарий



    А, что, это плохо? Думать о том, что будет впереди, опираясь на то, что не подведёт? Труженики автозавода Путина В.В. не подведут, остаётся, чтобы он отвечал взаимностью.



    Да, плохо... потому, что все это постановочное шоу - "одобрямс" и народное воодушевление и всеобщее ликование.

    Семнадцать лет "думания" о том, что будет впереди дали конкретные результаты и всходы, которые мы все вместе пожинаем

  • Tina22

    Tina22
    4 часа назад



    «Надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен», — сказала Собчак



    Ну кто хочет перемен от Собчак и таких как она? Она видать думает, что на Доме 2 натренировалась, теперь может научить всю Россию, как правильно жить.Клоуны решили, что они могут. Их дело забавлять народ, но никак не править.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    4 часа назад

    кто бы сомневался.... ну

  • SVV28

    SVV28
    4 часа назад

    А так хотелось перемен... Снова внешние враги и обороноспособность...

    Власть силовиков...

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    artur-cyrybkoИмея такие успехи за 20 лет не мудрено, что хочет еще страну поднять. Медицина, образование, дошкольное, экономика, уровень жизни, рост населения и.т.д. Поднял все не по детски! Красава! От пенсионеров отдельный поклон! Наш МАО ПУ! И с наглым, сытым лицом, цинично радуется. ПЛАКАТЬ НАДО!)


    Поплачь

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    4 часа назад

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Алё. Харэ уже с утра бухать!

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    домовенок

    Евгений Волков

    домовенок

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Все это хорошо продуманный и подготовленный сценарий



    А, что, это плохо? Думать о том, что будет впереди, опираясь на то, что не подведёт? Труженики автозавода Путина В.В. не подведут, остаётся, чтобы он отвечал взаимностью.



    Да, плохо... потому, что все это постановочное шоу - "одобрямс" и народное воодушевление и всеобщее ликование.

    Семнадцать лет "думания" о том, что будет впереди дали конкретные результаты и всходы, которые мы все вместе пожинаем



    17 крайних лет, по своему содержанию, не идут ни в какое сравнение с 9 предыдущими им годами. Не желаю нашей стране повторения тех 9 лет.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Сами новоделы же орали, долой совок и голосовали за алкаша.

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    4 часа назад

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Артюхина В.А.

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Алё. Харэ уже с утра бухать!



    по трудовым коллективам предприятий давно ходили, сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    vertex



    ..., сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?





    сколько?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Бывший президент "Российских железных дорог" (РЖД) Владимир Якунин написал и издал в Англии мемуары под названием "Вероломная колея" (или "Предательский путь").

    Книга доступна для предзаказа, но купить ее можно будет только в 2018 году и пока только на английском языке.

    Владимир Якунин занимает 26-е место в Рейтинге миллиардеров ДП - 2017. Его состояние оценивается в 37,07 млрд рублей.

    https://www.dp.ru/a/2017/10/30/JEks-glava_RZHD_JAkunin_vipu

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    oenesterov

    vertex



    ..., сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?





    сколько?



    Сходи подсчитай работяжка. Ты же начальник, сколько работяг у тебя в подчинении?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    vertex

    oenesterov

    vertex



    ..., сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?





    сколько?



    Сходи подсчитай работяжка. Ты же начальник, сколько работяг у тебя в подчинении?



    обнавальнился ты, дружок, у меня ни одного подчиненного.



  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex



    ..., сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?





    сколько?



    Сходи подсчитай работяжка. Ты же начальник, сколько работяг у тебя в подчинении?



    обнавальнился ты, дружок, у меня ни одного подчиненного.



    Сам добываю, сам гружу, сам вожу, сам впариваю амурские ресурсы? Действительно специалист.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Ну надо же, какая неожиданность. Кто бы мог подумать?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    vertexСходи подсчитай работяжка. Ты же начальник, сколько работяг у тебя в подчинении?


    То есть ты в очередный раз сбрунькнул чушь языком ?

    Не работяга? Присосавшийся халдей ты значит тогда. Или бездельник.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ну какой я бездельник, простые люди знают по всей области и за пределами, где я работал в командировках и чего делал. Так, что мимо.

  • Penny

    Penny
    4 часа назад

    Вот это поворот!!!111

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    vertexНу какой я бездельник, простые люди знают по всей области и за пределами, где я работал в командировках и чего делал. Так, что мимо.


    У тебя все черно-белое. "Либо работяга - либо паразит на его горбу".

    Это в СССР, как раз, паразитизм был неистребимым бичом. Когда работяга вкалывал еще за Васю, который был в запое, а про НИИ вообще в моде были анекдоты: "В НИИ стали приводить львов и выпускать в рабочее время в коридоры, чтобы сотрудники работали, а не болтались. Потом случилось ЧП, и львов убрали. Один лев другому: «И нужна была тебе эта уборщица! Я двадцать два научных сотрудника съел, и никто не заметил!»"

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    » Allgemeine , сегодня, 09:47..."

    Опять обсуждение сводится к тем, кто высказывает мнение, а не по-существу самого выдвижения.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    Евгений Волков

    Allgemeine    Опять обсуждение сводится к тем, кто высказывает мнение, а не по-существу самого выдвижения.


    А что обсуждать про выдвижение? Всем и так было давно ясно, что Вова не дурак и цепко держит власть, а допускать до выборов Жирика, Навального или Ксюшадь - лишь говорит о том какой он добрый и разрешает всяким блаженным потешить свою фантазьку.

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Последний срок будет кровожадный,все прочувствуем это на себе....

  • Водяной

    Водяной
    3 часа назад

    собчак и гордон самые почетные в этом списке... угу... как вообще мозгов хватило заявиться.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Питерский

    Последний срок будет кровожадный,все прочувствуем это на себе....



    "Кровожадный срок" может быть разрушительным, а может быть очистительным. К чему стремимся, то и получим.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    vertex

    Артюхина В.А.

    Евгений Волков

    Очень важно, что это решение было объявлено не на "тусовке олигархов" или просто перед журналистами, а перед большим собранием трудового коллектива работающего предприятия УАЗ. Жизнь, как бы кто не крутился, всё равно опирается на тружеников, а не паразитов.



    Алё. Харэ уже с утра бухать!



    по трудовым коллективам предприятий давно ходили, сколько паразитов всевозможных и присосавшихся холдеев на горбу простого работяги сейчас?



    Не .. ну это не про это жеж сказано. Какой там трудовой коллектив к Темнейшему пригнали?

    Прям таки от станков согнали и ага - случайте, что Вликий вещает.

    Чё смеяться.

    Там полтолпы спецагентов, остальные поди топ-манагер завода, прошедший недельные курсы переподготовки по специальности "как прикинуться работягой", главный инженер и 84 зам-зам-зама этого завода в бомж-костюмы работяг облачённых и с заклееныой, в внутренней стороны, ротовой полостью. Прям Волков такой наивный. как крестьянин.

    Чёж его простого работягу к президенту рядышком не ставят и микрофон не дают, чтобы так сказать Глас из Народу услышать.

    Давно известно, что всё это постановка - не более того.

    ЗЫ: а по части вашего вопроса - работала когда то на одном весьма крупном предприятии и как щас помню из начальников были - 2 директора,1 глав. инженер (предприятие), человек 10 различных начальников Над нашей конторой местного розлива и манагеров-начальников эдак; даже-страшно подсчитать; - Много в конторе из московии. Во где цирк был. особенно когда в 2 ночи в пятницу звонила московия и спрашивала - не сплю ли я ещё, а то у них мысли интересные возникли Внезапно

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    Евгений Волков

    Питерский

    Последний срок будет кровожадный,все прочувствуем это на себе....



    "Кровожадный срок" может быть разрушительным, а может быть очистительным. К чему стремимся, то и получим.



    Ты уже за второй что ли сбегал?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Артюхина В.А.

    Евгений Волков

    Питерский

    Последний срок будет кровожадный,все прочувствуем это на себе....



    "Кровожадный срок" может быть разрушительным, а может быть очистительным. К чему стремимся, то и получим.



    Ты уже за второй что ли сбегал?



    Зачем бегать, когда весь "упакован".

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    Маккейн с Макфолом сегодня от этой новости сон потерял... лет на шесть)))

  • системник

    системник
    3 часа назад

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    системник

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.



    Вообще-то, ветка про выдвижение Путина В.В., а не Волкова Е.И., но отвечу, с тем народом, который есть в нашей стране, в том числе и с системником.

    Не правители выбирают народ, а народ правителей.

  • full

    full
    2 часа назад

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

    Волков, попросил бы народ не оскорблять

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

    Здесь Шепелин

    @ilya_shepelin

    Вот вам два факта про благополучное предприятие "ГАЗ за вас".

    - Летом сотрудник завода, узнав о сокращении, зарезал трех коллег;

    - Сегодня сотрудникам за ожидание Путина и скандирование начальство дало ощутимую премию - по 200 (двести) рублей.

    2:01 - 7 дек. 2017 г.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

    Путин походу покинет пост президента только по причине "утрата россиян"

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    2 часа назад

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    А как Вы думаете, если эту власть люстрировать, последующая будет воровать в таких количествах, что-то в Румынии пошло не так?

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Имея такие успехи за 20 лет не мудрено, что хочет еще страну поднять. Медицина, образование, дошкольное, экономика, уровень жизни, рост населения и.т.д. Поднял все не по детски! Красава! От пенсионеров отдельный поклон! Наш МАО ПУ! И с наглым, сытым лицом, цинично радуется. ПЛАКАТЬ НАДО!)



    Вот именно! Посмотрите какой страна была 20 лет назад и успокойтесь. Только не надо тут агиток от КПРФ. Чего вам еще надо? Еды? - Завались! Одежды-обуви? Хоть каждый день меняй. Машину? - Любой марки. За границу? - Да пожалуйста! Хоть на край света. Пособие на ребенка? - Только рожай!

    Одна беда: работать надо. А вот с этим трудно. Лень. Деревни бурьяном зарастают не из-за Путина, а из-за того, что мусор из под себя лень со двора вывезти. Не то что огород посадить или курочку держать. Мечта: сидеть в теплом офисе и ничего не делать. И жить, как на курорте на всем готовом. И чтоб за тунеядство не привлекали, как в СССР.



  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    Был перерыв. Президент Медведев, так что всё законно.



  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Фергюсон

    Волков, попросил бы народ не оскорблять



    Если вы жили до 1991 года, то без всякого оскорбления шли по пути строительства коммунизма. Затем направление пути изменилось, но люди-то остались те же. О каком оскорблении ведёте речь?

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    2 часа назад

    Волков, Вы действительно не понимаете ,что к власти в России пришла 20 лет назад крайняя плоть ЦК КПСС - чекисты?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Дмитрий71

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    А как Вы думаете, если эту власть люстрировать, последующая будет воровать в таких количествах, что-то в Румынии пошло не так?



    Вы наивный человек. Приведу не очень красивый, но показательный пример.

    Когда в местах лишения свободы, из-за того, что одни заключённые унижали других, решили навести порядок, их поместили в разные места, провели, так сказать, "люстрацию". Мол, пусть "злодеи" живут со злодеями, а "обиженные" с обиженными. Вам известен результат? Среди "злодеев" появились "обиженные", а среди "обиженных" - "злодеи".

    Поэтому, ни какая люстрация не поможет, необходимо поднимать уровень сознания тех людей, которые есть. Если все начнут понимать, что воровать и брать взятки плохо, исчезнут эти явления, а не люди.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

    Евгений Волков

    Фергюсон

    Волков, попросил бы народ не оскорблять



    Если вы жили до 1991 года, то без всякого оскорбления шли по пути строительства коммунизма. Затем направление пути изменилось, но люди-то остались те же. О каком оскорблении ведёте речь?



    вот, в этот период и было заложено начало конца

    строительство это базировалось на безоговорочном доверии властям

    а сейчашное правительство тупо этим пользуется

    это не народ дурак и предатель, это против него работает заложенный еще коммунистами троянский конь.

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    Евгений Волков

    Лютцов



    я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации


    Зря.

    Очень зря.

    Имеется немало доводов в пользу того, чтобы в этот раз поставить своего, но другого человека.


    Если хочешь, чтобы твои идеи были извращены, поручи их исполнять другому, даже близкому человеку.



    Бред. Полный бред.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Дмитрий71

    Волков, Вы действительно не понимаете ,что к власти в России пришла 20 лет назад крайняя плоть ЦК КПСС - чекисты?



    Ошибаетесь. "Крайнюю плоть" с потерей идеи, отрезали, как в известном ритуале, что остаётся после этого, думаю, озвучивать нет необходимости.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    А как Вы думаете, если эту власть люстрировать, последующая будет воровать в таких количествах, что-то в Румынии пошло не так?



    Вы наивный человек. Приведу не очень красивый, но показательный пример.

    Когда в местах лишения свободы, из-за того, что одни заключённые унижали других, решили навести порядок, их поместили в разные места, провели, так сказать, "люстрацию". Мол, пусть "злодеи" живут со злодеями, а "обиженные" с обиженными. Вам известен результат? Среди "злодеев" появились "обиженные", а среди "обиженных" - "злодеи".

    Поэтому, ни какая люстрация не поможет, необходимо поднимать уровень сознания тех людей, которые есть. Если все начнут понимать, что воровать и брать взятки плохо, исчезнут эти явления, а не люди.



    у нас были понятия, что воровать и брать взятки плохо, но появились люди, вернувшие эти явления, так что хрен редьки не слаще

  • Фергюсон

    Фергюсон
    2 часа назад

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    п.3

    это по этому он пластические операции делает каждый год?

    ну тогда все по фэншую конституции

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    А как Вы думаете, если эту власть люстрировать, последующая будет воровать в таких количествах, что-то в Румынии пошло не так?



    Вы наивный человек. Приведу не очень красивый, но показательный пример.

    Когда в местах лишения свободы, из-за того, что одни заключённые унижали других, решили навести порядок, их поместили в разные места, провели, так сказать, "люстрацию". Мол, пусть "злодеи" живут со злодеями, а "обиженные" с обиженными. Вам известен результат? Среди "злодеев" появились "обиженные", а среди "обиженных" - "злодеи".

    Поэтому, ни какая люстрация не поможет, необходимо поднимать уровень сознания тех людей, которые есть. Если все начнут понимать, что воровать и брать взятки плохо, исчезнут эти явления, а не люди.



    согласна, эти явления можно истребить одним-законом, наказанием и строгим контролем, люди никогда не будут ничего понимать, если не будут знать, что за воровство будет наказание, за взятки будет наказание. И даже тогда никогда не изменится людская сущность- есть такое авось- авось меня пронесет. Никто не отменял никогда человеческий фактор.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    Что это вы последнее слово "спрятали"? А там написано - подряд.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.



    Вообще-то, ветка про выдвижение Путина В.В., а не Волкова Е.И., но отвечу, с тем народом, который есть в нашей стране, в том числе и с системником.

    Не правители выбирают народ, а народ правителей.



    Волков, ты только что написал, что в России мало честных людей, поэтому я тебя и спрашиваю как это соотносится с понятием коммунизм, за который ты ратуешь.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Tina22

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    А как Вы думаете, если эту власть люстрировать, последующая будет воровать в таких количествах, что-то в Румынии пошло не так?



    Вы наивный человек. Приведу не очень красивый, но показательный пример.

    Когда в местах лишения свободы, из-за того, что одни заключённые унижали других, решили навести порядок, их поместили в разные места, провели, так сказать, "люстрацию". Мол, пусть "злодеи" живут со злодеями, а "обиженные" с обиженными. Вам известен результат? Среди "злодеев" появились "обиженные", а среди "обиженных" - "злодеи".

    Поэтому, ни какая люстрация не поможет, необходимо поднимать уровень сознания тех людей, которые есть. Если все начнут понимать, что воровать и брать взятки плохо, исчезнут эти явления, а не люди.



    согласна, эти явления можно истребить одним-законом, наказанием и строгим контролем, люди никогда не будут ничего понимать, если не будут знать, что за воровство будет наказание, за взятки будет наказание. И даже тогда никогда не изменится людская сущность- есть такое авось- авось меня пронесет. Никто не отменял никогда человеческий фактор.



    Проблема, всё же, не просто в законах, а в том, чтобы они отвечали интересам общества и человека, а также - исполнялись всеми без исключения. Тогда начнутся изменения сознания людей. Пока думается одно, говорится другое, а делается третье, что не соответствует этим общим интересам людей, происходит то, что вызывает возмущения.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул. Правда сейчас в связи с Американскими санкциями, начнут расползаться патриотичные черви, как Якунин, но, кто-то умрет странной смертью. Если бы народ был по умнее, прокатить его на выборах, все мразь выкинуть из власти, нормальную прокуратуру, это сколько же сотен миллиардов долларов можно вернуть в Россию, наверное счет пойдет на триллионы. Но это сделает следующее поколение, путинские называют их школотой.



    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.



    Вообще-то, ветка про выдвижение Путина В.В., а не Волкова Е.И., но отвечу, с тем народом, который есть в нашей стране, в том числе и с системником.

    Не правители выбирают народ, а народ правителей.



    Волков, ты только что написал, что в России мало честных людей, поэтому я тебя и спрашиваю как это соотносится с понятием коммунизм, за который ты ратуешь.



    Покажите, где написал про много или мало?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Кварц




    Вот именно! Посмотрите какой страна была 20 лет назад и успокойтесь. Только не надо тут агиток от КПРФ. Чего вам еще надо? Еды? - Завались! Одежды-обуви? Хоть каждый день меняй. Машину? - Любой марки. За границу? - Да пожалуйста! Хоть на край света. Пособие на ребенка? - Только рожай!

    Одна беда: работать надо. А вот с этим трудно. Лень. Деревни бурьяном зарастают не из-за Путина, а из-за того, что мусор из под себя лень со двора вывезти. Не то что огород посадить или курочку держать. Мечта: сидеть в теплом офисе и ничего не делать. И жить, как на курорте на всем готовом. И чтоб за тунеядство не привлекали, как в СССР.



    Да ну? Прям таки работай и всё будет? Это уже такая боянистая отговорка. что её мой предок поколений ещё писал как "Надотъ Работатъ".

    Сходи попробуй для начала сортир оныкновенный на 2 очка по заказу сделай. Подъезжай. пока я в Амурке - я тебе прям выделю денег, дам досок и укажу место где его надо постоить.

    Справишься?

    Да ты не успеешь ещё столб поставить первый. как к тебе уже нагрянут со всех сторон как на праздник.

    Налоговая,санэпидемка,пожарные. комиссий куча, стройнадзор, гора всяких представителей властей, начальники и инспектора. И все будут интересоваться - "А какого Йуха ты тут затеял?" и почему Личтно с утреца ты Каждому из них не позвонил и не предупредил. И да. те разрешительные бумаги от них-же самих (ради которых ты ещё полгода назад все пороги оббивал) - ОПА! недействуют в силу выхода нового закона. редакции закона, воли макаронного монстра и ещё ряда причин - потому ты сбегай ка на 2й кружок - дружок. а пока получи на всякий случай предписание/штраф. И чтобы завтра на месте вкопанного тобой столба была обратно грядка - и розы не забудь посадить хоть д этого на этом месте была куча собачьего гамна.

    Вот так окончится твоя работа.

    В нонешнее время в россиюшке даже если очень сильно захочешь поработать (прям сильно-сильно) и даже если руки и башка заточены в нужном направлении - то 90% что твои хотелки обломают ещё на подступах.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.





    Волков, ты только что написал, что в России мало честных людей, поэтому я тебя и спрашиваю как это соотносится с понятием коммунизм, за который ты ратуешь.



    Покажите, где написал про много или мало?



    Сам найдешь, или выделить.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    С каких это пор налоговые-санэпидемки вдруг стали контролировать нужники на частном секторе?

    Ну-ка, поподробнее, дайте ссылочку на соответствующий пункт в НКРФ.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.





    Волков, ты только что написал, что в России мало честных людей, поэтому я тебя и спрашиваю как это соотносится с понятием коммунизм, за который ты ратуешь.



    Покажите, где написал про много или мало?



    Сам найдешь, или выделить.



    Прочитайте внимательно, кто написал:

    "Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул...."

    Вы ник с фамилией не перепутали?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Кварц

    извини - я ещё немного дополнюсь: при всех этих вышеперчисленных бюрократий, а их будет ровно столько, что под конец объекта тепа "Сортир на 2 очка" у тебя будет отленьный стилаж под все согласования-мукулатуры, тебе запретят пользоваться 90% нормальной техниой, аппатарурой. программами. заготовками и изделиями - потому как на них висит ярлык "сделано НЕ в россии" и потому выпишут предписания закупить лом леталлический обыкновенный. самосвал тип ТАЗ, нивелир совецких годов. счётный механизм типа "Счёты с деревяшками". чертить исключительно от руки и все действия производить совместно со стоящими за спиной членами комиссий.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Усман одобрит этот шаг Владимира, да и люди все за рост налогов и цен поддержат его

  • Kann

    Kann
    1 час назад

    Артюхина В.А.

    Налоговая,санэпидемка,пожарные. комиссий куча, стройнадзор, гора всяких представителей властей, начальники и инспектора. И все будут интересоваться - "А какого Йуха ты тут затеял?" и почему Личтно с утреца ты Каждому из них не позвонил и не предупредил. И да. те разрешительные бумаги от них-же самих (ради которых ты ещё полгода назад все пороги оббивал) - ОПА! недействуют в силу выхода нового закона. редакции закона, воли макаронного монстра и ещё ряда причин - потому ты сбегай ка на 2й кружок - дружок. а пока получи на всякий случай предписание/штраф. И чтобы завтра на месте вкопанного тобой столба была обратно грядка - и розы не забудь посадить хоть д этого на этом месте была куча собачьего гамна.



    Вот это действительно становится со временем баяном. Послушайте что человек, имеющий успешный бизнес в общепите говорит. С двадцать шестой минуты о рассказывает про нормы, а в конце этой же минуты как раз про чиновников. Туалет деревянный. За кого народ держите, бизнесмены неудачники блин? Позорите только имя русского предпринимателя. У вас по любому работяги нищие ходят и тякучка кадров бешеная.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Allgemeine

    С каких это пор налоговые-санэпидемки вдруг стали контролировать нужники на частном секторе?

    Ну-ка, поподробнее, дайте ссылочку на соответствующий пункт в НКРФ.



    на здоровье

    СанПИН 42-128-4690-88 (статус. действующий)

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    домовенок

    Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

    Здесь Шепелин

    @ilya_shepelin

    Вот вам два факта про благополучное предприятие "ГАЗ за вас".

    - Летом сотрудник завода, узнав о сокращении, зарезал трех коллег;

    - Сегодня сотрудникам за ожидание Путина и скандирование начальство дало ощутимую премию - по 200 (двести) рублей.

    2:01 - 7 дек. 2017 г.



    Вам что то не нравится? Количество зарезанных или способ умерщвления?Или этот сотрудникзавода вам лично давал клятву- никогда никого не убивать? вам не нравится сумма выплат, или вы не довольны самой премией?Типа-взятка, а вы как честный человек не можете это видеть. Или для взятки - все таки мало? Я вам больше скажу, на самом деле такого завода вообще не существует. И Путина там не было. Это все сон.....

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Путин идет на четвертый срок (4+4+6+6 лет)? Отлично! Значит продолжится рост экономики и благосостояния страны, ура!!

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Артюхина В.А.

    Allgemeine

    С каких это пор налоговые-санэпидемки вдруг стали контролировать нужники на частном секторе?

    Ну-ка, поподробнее, дайте ссылочку на соответствующий пункт в НКРФ.



    на здоровье

    СанПИН 42-128-4690-88 (статус. действующий)



    1988 год, но Путин точно виноват.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    системник

    Евгений Волков

    Где вы честных-то столько наберёте? И как определите, что выбрали честного, который осуществит ваши мечты?



    Волков, а с кем же ты собрался в коммунизм путешествовать.





    Волков, ты только что написал, что в России мало честных людей, поэтому я тебя и спрашиваю как это соотносится с понятием коммунизм, за который ты ратуешь.



    Покажите, где написал про много или мало?



    Сам найдешь, или выделить.



    Прочитайте внимательно, кто написал:

    "Дмитрий71

    А дерьма оказывается в России сколько, этот селекционер 20 лет всех подтянул...."

    Вы ник с фамилией не перепутали?



    "Евгений Волков.

    Где вы честных столько наберете? И как определите, что выбрали честного, который осуществит вашу мечту?"

  • full

    full
    1 час назад

    Фергюсон

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    п.3

    это по этому он пластические операции делает каждый год?

    ну тогда все по фэншую конституции



    Это пять!

  • full

    full
    1 час назад

    Евгений Волков

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    Что это вы последнее слово "спрятали"? А там написано - подряд.



    А что было написано в этой статье, до того, как ее под Путина подправили?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Артюхина В.А.на здоровье

    СанПИН 42-128-4690-88 (статус. действующий)


    На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

    Проблемы?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Tina22

    домовенок

    Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

    Здесь Шепелин

    @ilya_shepelin

    Вот вам два факта про благополучное предприятие "ГАЗ за вас".

    - Летом сотрудник завода, узнав о сокращении, зарезал трех коллег;

    - Сегодня сотрудникам за ожидание Путина и скандирование начальство дало ощутимую премию - по 200 (двести) рублей.

    2:01 - 7 дек. 2017 г.



    Вам что то не нравится? Количество зарезанных или способ умерщвления?Или этот сотрудникзавода вам лично давал клятву- никогда никого не убивать? вам не нравится сумма выплат, или вы не довольны самой премией?Типа-взятка, а вы как честный человек не можете это видеть. Или для взятки - все таки мало? Я вам больше скажу, на самом деле такого завода вообще не существует. И Путина там не было. Это все сон.....



    Мдяяя.... поток красноречия без всякого смысла

    А понять разницу между всеобщим "одобрямс" времен развитого социализма, продемонстрированного на встрече с "вазовцами" и реальным положением вещей вам слабо?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Евгений Волков

    Tina22

    Евгений Волков









    "Если все начнут понимать, что воровать и брать взятки плохо, исчезнут эти явления, а не люди"

    "согласна, эти явления можно истребить одним-законом, наказанием и строгим контролем"

    "Проблема, всё же, не просто в законах, а в том, чтобы они отвечали интересам общества и человека, а также - исполнялись всеми без исключения"

    Это пять!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ЛайКаЭто пять!


    Сколь уже за свою жизнь правонарушений совершила, рыж ?))

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    full

    Евгений Волков

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    Что это вы последнее слово "спрятали"? А там написано - подряд.



    А что было написано в этой статье, до того, как ее под Путина подправили?



    Если обращаться к Конституции, то почему именно два срока, а не три, четыре...? Кто нам это предложил? По-примеру США, где "цветёт и распускается демократия"? Ни кто не осуждает, что королева островов восседает на троне около 50 лет, "демократия" от этого не страдает. Сколько мы будем жить по чьим-то указкам? Что последние годы вызывает у "друзей на западе" ненависть к России и Путину? Стремление принимать решения самостоятельно, а не под их диктовку. Им очень понравились наши 90-е годы, когда они в России хозяйничали, как в своём чулане. Они взъелись сперва на Лукашенко, который стал проводить самостоятельную в интересах Белоруссии политику. Всячески вставляли палки в наши с ней отношения. После мюнхенской речи Путина В.В. до них стало доходить, что в России происходят изменения, которые ограничивают их влияние, вот они и окрысились на Президента и проводимую им политику.

    Поэтому, сроки правления "по Конституции", должны отвечать интересам России, а не западным "партнёрам".

  • ЛайКа

    ЛайКа
    54 минуты назад

    Allgemeine

    ЛайКа

    Это пять!



    Сколь уже за свою жизнь правонарушений совершила, рыж ?))



    Не скажуууу



    Или они серьёзно?



  • full

    full
    36 минут назад

    Евгений Волков

    full

    Евгений Волков

    oenesterov

    full

    Участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты он будет в четвертый раз, сообщаетТАСС.

    Неплохо, при законных двух.



    всё законно.



    Что это вы последнее слово "спрятали"? А там написано - подряд.



    А что было написано в этой статье, до того, как ее под Путина подправили?



    Если обращаться к Конституции, то почему именно два срока, а не три, четыре...? Кто нам это предложил? По-примеру США, где "цветёт и распускается демократия"? Ни кто не осуждает, что королева островов восседает на троне около 50 лет, "демократия" от этого не страдает. Сколько мы будем жить по чьим-то указкам? Что последние годы вызывает у "друзей на западе" ненависть к России и Путину? Стремление принимать решения самостоятельно, а не под их диктовку. Им очень понравились наши 90-е годы, когда они в России хозяйничали, как в своём чулане. Они взъелись сперва на Лукашенко, который стал проводить самостоятельную в интересах Белоруссии политику. Всячески вставляли палки в наши с ней отношения. После мюнхенской речи Путина В.В. до них стало доходить, что в России происходят изменения, которые ограничивают их влияние, вот они и окрысились на Президента и проводимую им политику.

    Поэтому, сроки правления "по Конституции", должны отвечать интересам России, а не западным "партнёрам".



    Прежде всего нужно понимать, что такое коррупция. Все эти длинные сроки создают прекрасные условия для ее процветания, что мы и видим в стране на многочисленных примерах. В том числе и с участием президента и премьера.

  • foxik62

    foxik62
    36 минут назад

    Газ за вас, нефть за вас, офшоры за вас, кенты-олигархи-воры типа: ротенбергитимченкосечинковальчукимиллер за вас....

  • домовенок

    домовенок
    29 минут назад

    foxik62

    Газ за вас, нефть за вас, офшоры за вас, кенты-олигархи-воры типа: ротенбергитимченкосечинковальчукимиллер за вас....



    В точку!

  • Tina22

    Tina22
    25 минут назад

    домовенок

    Tina22

    домовенок

    Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

    Здесь Шепелин

    @ilya_shepelin

    Вот вам два факта про благополучное предприятие "ГАЗ за вас".

    - Летом сотрудник завода, узнав о сокращении, зарезал трех коллег;

    - Сегодня сотрудникам за ожидание Путина и скандирование начальство дало ощутимую премию - по 200 (двести) рублей.

    2:01 - 7 дек. 2017 г.



    Вам что то не нравится? Количество зарезанных или способ умерщвления?Или этот сотрудникзавода вам лично давал клятву- никогда никого не убивать? вам не нравится сумма выплат, или вы не довольны самой премией?Типа-взятка, а вы как честный человек не можете это видеть. Или для взятки - все таки мало? Я вам больше скажу, на самом деле такого завода вообще не существует. И Путина там не было. Это все сон.....



    Мдяяя.... поток красноречия без всякого смысла

    А понять разницу между всеобщим "одобрямс" времен развитого социализма, продемонстрированного на встрече с "вазовцами" и реальным положением вещей вам слабо?



    А где вы видете всеобщее одобрямс? вы эту ветку пролистните, тут больше против чем за. А знаете почему? Потому что рты всем открыли,кстати та самая власть, что щас у руля. А вот мозги то вложить не смогли-это природное, что выросло, то выросло.

  • домовенок

    домовенок
    14 минут назад

    Tina22

    домовенок

    Tina22

    домовенок

    Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще 4 года – в должности главы российского правительства. О своем выдвижении на очередной президентский срок Путин объявил в среду, на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие перед этим проскандировали Путину: "ГАЗ – за Вас".

    Здесь Шепелин

    @ilya_shepelin

    Вот вам два факта про благополучное предприятие "ГАЗ за вас".

    - Летом сотрудник завода, узнав о сокращении, зарезал трех коллег;

    - Сегодня сотрудникам за ожидание Путина и скандирование начальство дало ощутимую премию - по 200 (двести) рублей.

    2:01 - 7 дек. 2017 г.



    Вам что то не нравится? Количество зарезанных или способ умерщвления?Или этот сотрудникзавода вам лично давал клятву- никогда никого не убивать? вам не нравится сумма выплат, или вы не довольны самой премией?Типа-взятка, а вы как честный человек не можете это видеть. Или для взятки - все таки мало? Я вам больше скажу, на самом деле такого завода вообще не существует. И Путина там не было. Это все сон.....



    Мдяяя.... поток красноречия без всякого смысла

    А понять разницу между всеобщим "одобрямс" времен развитого социализма, продемонстрированного на встрече с "вазовцами" и реальным положением вещей вам слабо?



    А где вы видете всеобщее одобрямс? вы эту ветку пролистните, тут больше против чем за. А знаете почему? Потому что рты всем открыли,кстати та самая власть, что щас у руля. А вот мозги то вложить не смогли-это природное, что выросло, то выросло.



    При чем тут эта ветка? Речь идет в принципе о всей стране.

    Кстати, вам тоже рот открыли, относительно ваших мозгов - не знаю, но, что выросло, то выросло...

  • full

    full
    11 минут назад

    Ну да, рты открыли, а эфира не дали. Все по честному.

  • Гыга

    Гыга
    8 минут назад

    Ну и чего скулеж идет? Чо, Путин пообещал запретить вам скулить? Вроде нет. Будете так-же продолжать любимое дело всей вашей жизни. Скулить, стонать, волоса на жопе рвать

  • Гыга

    Гыга
    6 минут назад

    full

    Ну да, рты открыли, а эфира не дали. Все по честному.



    Зачем тебе эфир? Чо удалять собрался? Хошь хлороформа дам?

Показать все (107) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 105

Амурские спортсмены и чиновники: стоит ли сборной России участвовать в Олимпиаде
Общество

В Свободном наградили семью-победителя конкурса
Общество 4

На выборах президента для амурчан отменят открепительные удостоверения

25 ноября, 16:16
Власть 20

На пост президента ЛДПР традиционно выдвигает Владимира Жириновского

22 ноября, 08:31