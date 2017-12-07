Владимир Путин: я буду баллотироваться на пост президента РФ

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«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», – заявил глава государства на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новогороде.

На посту президента срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года. В случае победы он будет занимать пост главы государства еще шесть лет.

Президент, который в 2018 году вступит на этот пост, должен «сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной», – заявил Владимир Путин в октябре 2017 года во время сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы должны, безусловно, укреплять свою обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается», – сказал тогда Владимир Путин.

Впервые Владимир Путин был избран главой российского государства на 4-летний срок в 2000 году. До выборов он исполнял обязанности главы государства после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина. Досрочные выборы президента прошли 12 января 2000 года. Его кандидатуру выдвинула инициативная группа. Спустя день Владимир Путин согласился баллотироваться, о чем сообщил в родном городе – Санкт-Петербурге. Об участии в выборах на второй срок он заявил во время «Прямой линии» 18 декабря 2003 года.

Поскольку Конституция РФ запрещает одному лицу занимать пост президента более двух сроков подряд, в 2008 году Владимир Путин не имел права вновь претендовать на высший государственный пост. Главой государства был избран Дмитрий Медведев. Он же в сентябре 2011 года предложил «Единой России» на выборах президента 2012 года поддержать кандидатуру Путина. Эта инициатива была выдвинута на съезде партии в Москве. С учетом обновленного законодательства Владимир Путин занял пост президента уже не на четыре, а на шесть лет.

Президента россияне будут выбирать 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря. О желании участвовать в президентской кампании ранее заявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. В качестве кандидата на должность президента России ЛДПР в шестой раз выдвигает Владимира Жириновского, а в КПРФ имя кандидата пообещали озвучить в конце декабря на съезде.