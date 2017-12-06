Авиабилеты Благовещенск–Москва в 2017 году подорожали на 44 %

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Перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского подорожал на 23 %, а до Магадана – на 69. При этом, в 2015 году стоимость авиабилетов выросла только на 6 %, в 2016-м рост составил в среднем 2 %. Однако в 2017-м цены резко поднялись по некоторым направлениям.

В середине октября 2017 года по поручению президента РФ Федеральная антимонопольная служба запросила у авиаперевозчиков список документов для анализа ценообразования авиабилетов. ФАС заинтересовалась определением тарифов через глобальные системы бронирования, которыми авиакомпании активно пользуются в качестве инструментов дистрибуции.

«Российская газета» приводит пример: продолжительность полета от Москвы до Амстердама составляет в среднем семь часов – столько же уходит, чтобы долететь до Иркутска. Но, если билет до столицы Нидерландов «туда-обратно» стоит 11,5 тысячи рублей, то до российского города самый дешевый обойдется в 19 тысяч. Подобная ситуация и с другими городами Сибири и Дальнего Востока.

«Пролить свет на ситуацию с ценообразованием на авиарынке может только ФАС, остается лишь ждать результатов проверки», – сообщает издание.