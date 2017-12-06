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Авиабилеты Благовещенск–Москва в 2017 году подорожали на 44 %

Авиабилеты Благовещенск–Москва в 2017 году подорожали на 44 %
Фото: Novostivmire.com

Авиаперелеты из Благовещенска в Москву в 2017 году подорожали почти в полтора раза – на 44 %. Рост цен в Приамурье и ряде других регионов подтолкнул антимонопольщиков проверить обоснованность тарифов по авиаперевозкам, сообщает «Российская газета».

Перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского подорожал на 23 %, а до Магадана – на 69. При этом, в 2015 году стоимость авиабилетов выросла только на 6 %, в 2016-м рост составил в среднем 2 %. Однако в 2017-м цены резко поднялись по некоторым направлениям.

В середине октября 2017 года по поручению президента РФ Федеральная антимонопольная служба запросила у авиаперевозчиков список документов для анализа ценообразования авиабилетов. ФАС заинтересовалась определением тарифов через глобальные системы бронирования, которыми авиакомпании активно пользуются в качестве инструментов дистрибуции.

«Российская газета» приводит пример: продолжительность полета от Москвы до Амстердама составляет в среднем семь часов – столько же уходит, чтобы долететь до Иркутска. Но, если билет до столицы Нидерландов «туда-обратно» стоит 11,5 тысячи рублей, то до российского города самый дешевый обойдется в 19 тысяч. Подобная ситуация и с другими городами Сибири и Дальнего Востока.

«Пролить свет на ситуацию с ценообразованием на авиарынке может только ФАС, остается лишь ждать результатов проверки», – сообщает издание.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    мы колония-зачем нам летать

  • На Берлин

    На Берлин
    51 минута назад

    Раньше в Сибирь в ссылку гнали в кандалах. А что, уже что-то изменилось? Я что-то пропустил.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    51 минута назад

    У нас ФАС где нибудь на что нибудь повлияла?

  • На Берлин

    На Берлин
    45 минут назад

    Будет отчет типа -бла-бла-бла мороз, бла-бла-бла непогода и метеоусловия, бла-бла-бла местные аэропорты. В итоге еще добавят. На незамерзайку.

  • Belka_89

    Belka_89
    36 минут назад

    Билеты правда стали очень дорогими. Чтобы из Москвы просто слетать в Благу туда-обратно нужна сумма которая примерно равна недельному отдыху в Турции.

  • oenesterov

    oenesterov
    28 минут назад



    ~~«Российская газета» приводит пример: продолжительность полета от Москвы до Амстердама составляет в среднем семь часов – столько же уходит, чтобы долететь до Иркутска. Но, если билет до столицы Нидерландов «туда-обратно» стоит 11,5 тысячи рублей, то до российского города самый дешевый обойдется в 19 тысяч.



    бегло прочитал и засомневался, о каком Амстердаме идет речь? Нет, ну если с пересадкой через Лондон, то может 7 ч и наберется. А прямым рейсом 3,5 ч.

  • oenesterov

    oenesterov
    27 минут назад

    а вот в Иркутск, да, 7 ч лишним часов. С ценником правда тоже оплошали.

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