В Якутии обнаружили еще один фрагмент ракеты-носителя, запущенной с Восточного

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В среду, 6 декабря, в Алданском районе Республики Саха (Якутия) специалисты смогли добраться до места падения второго фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б», который был запущен с космодрома Восточный 28 ноября.

По словам старшего госинспектора Алданского комитета охраны природы Петра Иванова, вторая часть ракеты-носителя была расположена в 2,6 километра от первого фрагмента, который рабочая группа нашла раньше.

«Вторая часть фрагмента оказалась в два раза больше первой, его длина составляет – 6,99 метра, ширина – 3,3 метра. Фрагмент мы вытащили на более удобную площадку и распилили на мелкие части для дальнейшей транспортировки», – сообщил Петр Иванов.

Специалисты республиканского минприроды отобраны пробы снежного покрова под фрагментом и в пяти метрах от него. Вывоз частей фрагмента запланирован на четверг, 7 ноября. Транспортировка будет осуществляться на вертолете представителями ЦЭНКИ и Службой спасения РС(Я), сообщает сайт республиканского минприроды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 28 ноября с космодрома Восточный по графику была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Позже стало известно, что спутники не удалось вывести на орбиту и они упали, предположительно, в акватории Атлантического океана.

Уже 29 ноября в Тындинском районе нашли фрагменты первой ступени ракеты. 2 декабря удалось обнаружить четвертый – последний – фрагмент первой ступени.