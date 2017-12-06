Спорт помогает социализации амурских студентов с ограниченными возможностями

Амурские студенты с ограниченными возможностями здоровья учатся жить в обществе. Для этого в колледже транспорта и дорожного хозяйства с ними проводят дополнительные уроки. На них ребята занимаются спортом и декоративно-прикладным искусством.

У этих студентов нет спортивных разрядов, зато есть огромное желание заниматься спортом. На физкультуру они приходят даже в свободное от учебы время. Внеучебную деятельность ввели специально, чтобы молодые люди проявили себя и выплеснули ненужные эмоции.

«У них бывает агрессия друг к другу. Но, когда начинаешь с ними работать. Спокойно, выбрать спокойный тон, доброжелательный. Разговаривать, как мама. И тогда дети начинают чувствовать себя спокойно. И тогда агрессия уходит», – рассказала руководитель физического воспитания колледжа Ирина Дублищева.

В основном эти ребята выпустились из детских домов. И к ним нужен особый подход. Если не похвалить, то занятие обречено на провал, говорят педагоги. Исправить ситуацию просто – нужно приобнять и сказать доброе слово. Тогда, студенты готовы горы свернуть.

«Мне тут заниматься нравится. Тут мы работаем по дереву, вечером мы сюда приходим, занимаемся волейболом. Я хотел бы на физрука учиться», – признается студент Антон Резник.

В этой мастерской ребята проводят почти каждый день по нескольку часов. Работают руками – выжигают рисунки из дерева, создают светильники, и даже часы. Пару лет назад свои поделки студенты выставляли на городском конкурсе. И даже занимали призовые места в Москве. Но, сейчас подобные мероприятия не проводят. Поэтому творения студентов можно увидеть лишь в стенах колледжа.

«Интересно просто, познаю новое для себя. Подставку делаю из массы, из папье-маше. Пока ещё не придумал под что подставка. Что-нибудь будет», – рассказал студент Сергей Редчиц.

В колледже у этих студентов есть возможность выбрать одну из трех профессий: штукатур-маляр, облицовщик-плиточник и столяр-плотник.

«По закону ребята имеют право на получение профессии. В дальнейшем, конечно, они могут получить по направлению центра занятости или по своему собственному желанию обучение на каких-либо курсах. Аттестат эти студенты не имеют. Они приходят, поступают со свидетельством об обучении. Это выпускники коррекционных школ», – рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе колледжа Елена Тугарина.

Сейчас в колледже транспорта и дорожного хозяйства обучаются почти 40 студентов с ограниченными возможностями. 70 % из них по статистике найдут себе работу по профессии. И смогут найти свое место в жизни, в том числе, благодаря вот таким внеучебным занятиям.