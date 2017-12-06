Амурский губернатор подарил тындинскому «Усть-Коралу» ратрак

Губернатор Александр Козлов посетил горнолыжный спуск «Усть-Корал» в Тынде. Он оценил качество трассы, а также пообщался с юными спортсменами. А также подарил ратрак – машину для подготовки склонов, а также для перевозки грузов и пассажиров.

Горнолыжная база «Усть-Корал» начала работу 3 декабря. Ребята из местной спортшколы уже опробовали спуск. Спортом здесь занимаются около 50 детей, а также взрослые из федерации горнолыжного спорта. Ребята из спортшколы регулярно выезжают на соревнования. В этом году они привезли семь медалей с открытого первенства в ЕАО.

Сотрудники базы ознакомились с новым ратраком и отметили, что новая техника на несколько поколений превосходит предыдущую модель. Без этой машины, по словам директора тындинской спортшколы Валерия Теодоровича, функционирование спуска было под большим вопросом. Ведь для обеспечения безопасности трассе необходим постоянный уход, а полотно должно быть идеально ровным.

«В прошлом году поднимались вопросы, связанные с функционированием подъёмного механизма, под угрозой было открытие нового сезона – с этой проблемой к нам обращались жители Тынды. Было дано поручение ввести подъемник в эксплуатацию, и оно было исполнено. Подъемник получил необходимое заключение. Нам помогли крупные организации города, предприниматели. Главное, что спуск начал работу. Также нам удалось помочь спуску с ратраком. Он необходим для нормального функционирования базы. Кроме того, сегодня прозвучало предложение об обустройстве дополнительных вагончиков – детям станет заниматься гораздо удобнее», – отметил Александр Козлов.

Губернатор отметил инициативу мэрии Тынды развивать базу и делать ее комфортнее не только для спортсменов, но и для всех любителей зимнего отдыха, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Конечно, такой объект должен развиваться. А мы окажем необходимую поддержку», – подчеркнул глава региона.