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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: борьба с коррупцией в Приамурье

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: борьба с коррупцией в Приамурье

В четверг, 7 декабря, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске», в канун Международного дня борьбы с коррупцией̆ поговорят о том, как эта борьба осуществляется в Приамурье. Гость прямого эфира – старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области, майор юстиции Алексей Лубинский. Ведущие эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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