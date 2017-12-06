Благовещенцы высказались об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде

Сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российские спортсмены, которые доказали, что не применяли допинг, выступить смогут – но не под российским флагом. Как благовещенцы восприняли неприятную новость – спросили журналисты «Альфа-канала».

«Это хамство со стороны тех кругов, которые против нас, стараются нас подкузьмить. Одна из причин, может быть, что у нас сильные спортсмены», – считает пожилой горожанин.

«Мне, честно говоря, за Россию обидно. Но, я футболом особо не увлекаюсь и другими видами спорта. Поэтому, мне всё равно», – призналась девушка.

«Идиот, тот, кто отстранил. Смысл какой? Но, еще большие идиоты те, кто из наших поедут на эти соревнования. Это уже предательство страны», – категорично заявил мужчина.

«Я слышал, что они буду выступать под нейтральным флагом. Всё равно – обидно за страну», – высказался молодой человек.

«Они должны показать, что они спортсмены истинные. Неважно от какой страны», – считает девушка.

«Все давят на нас. Стараются унизить что ли. Но мы прорвемся, мы всё равно за наших», – заявил юноша.

«Это происки Запада, конкурентов наших. Это всё специально сделали. Негативно к этому отношусь! Наши спортсмены столько тренировались», – возмущена жительница Благовещенска.

«Очень жаль. Хотелось бы посмотреть и услышать гимн РФ на Олимпиаде», – сожалеет женщина.

«Спорт должен быть вне политики», – убежден пожилой мужчина.

«Наши чемпионы должны быть впереди всех», – считает горожанка.

На сайте Амур.инфо проходит голосование, где каждый может ответить на вопрос: «Участвовать или не участвовать российским спортсменам в Олимпиаде в связи с решением МОК?»