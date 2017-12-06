В Тынде семерых студентов осудили за взятки преподавателю

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С февраля по ноябрь 2017 года Тындинский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении семерых студентов Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта. Они были признаны виновными в даче взяток преподавателю, который руководил их дипломными проектами.

Как сообщает газета «БАМ», студенты одной из групп учреждения не желали самостоятельно выполнять дипломные проекты. В период с мая по июнь 2016 года они передали научному руководителю по дипломным проектам взятки в суммах от 18 тысяч до 30 тысяч рублей. Взамен преподаватель должен был предоставить студентам дипломные проекты с положительными отзывами и предварительной оценкой. Также он обязался обеспечить учащимся «общее покровительство» при защите ими своих проектов.

Отмечается, что преподаватель принял деньги в полном объеме.

Тындинский районный суд приговорил студентов к штрафам в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении преподавателя находится на рассмотрении в суде.