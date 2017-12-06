В Благовещенске устроят шоу для взрослых, чтобы помочь больным детям

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Благовещенцы смогут помочь больным детям, придя на стриптиз. Местные волонтеры решили организовать шоу для взрослых в помощь маленьким амурчанам с серьезными диагнозами. Все деньги, собранные от представления, пойдут на их лечение.

Речь идет о двух годовалых малышах – Вячеславе Сараеве и Артемии Дымове. Сборы средств для детей идут давно, но собрать необходимые суммы пока не удалось.

Изначально волонтеры хотели организовать танцевальное или музыкальное шоу, но потом решили остановиться на стриптизе в надежде, что такое мероприятие поможет собрать больше средств. Родители мальчиков получат деньги, вырученные от продажи билетов, а также собранные через ящики для пожертвований.

«Я боюсь реакции людей на то, что в помощь детям организуют стриптиз, но, с другой стороны, у меня выхода нет. Потому что после той ситуации с волонтерами, которых подозревали в краже денег из ящиков для пожертвований, у нас сборы упали. Хотя мои волонтеры к этому случаю отношения не имеют. Доходит до того, что за два-три дня мы собираем тысячу рублей. Это смешные суммы. С родителями мальчиков я разговаривал. Они тоже не против. Они сказали так – нам в первую очередь важны жизнь и здоровье ребенка, и неважно, как деньги будут собраны», – поделился волонтер, организатор благотворительного Showgirls Игорь Меметов.

Благовещенцы увидят женский стриптиз, а также их ждет розыгрыш призов – сертификатов от местных предпринимателей. Девушки-стриптизершы, по словам волонтера, с радостью откликнулись на предложение принять участие в благотворительном мероприятии. Для них это первый подобный опыт.