Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 0

В Благовещенске устроят шоу для взрослых, чтобы помочь больным детям

В Благовещенске устроят шоу для взрослых, чтобы помочь больным детям
Фото: ngs42.ru

Благовещенцы смогут помочь больным детям, придя на стриптиз. Местные волонтеры решили организовать шоу для взрослых в помощь маленьким амурчанам с серьезными диагнозами. Все деньги, собранные от представления, пойдут на их лечение.

Речь идет о двух годовалых малышах – Вячеславе Сараеве и Артемии Дымове. Сборы средств для детей идут давно, но собрать необходимые суммы пока не удалось.

Изначально волонтеры хотели организовать танцевальное или музыкальное шоу, но потом решили остановиться на стриптизе в надежде, что такое мероприятие поможет собрать больше средств. Родители мальчиков получат деньги, вырученные от продажи билетов, а также собранные через ящики для пожертвований.

«Я боюсь реакции людей на то, что в помощь детям организуют стриптиз, но, с другой стороны, у меня выхода нет. Потому что после той ситуации с волонтерами, которых подозревали в краже денег из ящиков для пожертвований, у нас сборы упали. Хотя мои волонтеры к этому случаю отношения не имеют. Доходит до того, что за два-три дня мы собираем тысячу рублей. Это смешные суммы. С родителями мальчиков я разговаривал. Они тоже не против. Они сказали так – нам в первую очередь важны жизнь и здоровье ребенка, и неважно, как деньги будут собраны», – поделился волонтер, организатор благотворительного Showgirls Игорь Меметов.

Благовещенцы увидят женский стриптиз, а также их ждет розыгрыш призов – сертификатов от местных предпринимателей. Девушки-стриптизершы, по словам волонтера, с радостью откликнулись на предложение принять участие в благотворительном мероприятии. Для них это первый подобный опыт.

Просмотров всего: 16

#дети #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«За пропастью во ржи», «Вижу лишь тебя», «Очень плохие мамочки–2»: кинопремьеры недели
Экономика 2

Снизить нельзя увеличить: благовещенские бизнесмены пытаются добиться налоговых льгот
Общество 17

Руководитель благовещенского КПД: обезьяны с деньгами важнее амурской молодёжи
Общество

Благовещенские родители могут следить за тем, что едят их дети в школе