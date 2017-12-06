На благотворительном рок-концерте в Белогорске выступит Candy Shop

Фото: пресс-служба Белогорска

Благотворительный рок-концерт «Слушай рок! Достроим ФОК! 7 ноября 2018» состоится 23 декабря в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова.

Девять музыкальных и 4 танцевальных коллектива внесут свой вклад строительство спортивного объекта.

Состав участников рок-концерта уже определен. На сцене ФОКа выступят:

– народная рок-группа «Версия» (Белогорск); – рок-группа «Джек Дау» (Белогорск); – рок-группа «ДВР» (с. Возжаевка); – рок-группа «Седьмой Океан» (с. Екатеринославка); – рок-группа «Элементал» (c. Екатеринославка); – рок-группа Sound Cord (Белогорск); – рок-группа «Коллизия» (Белогорск); – вокальная группа «СССР» (Белогорск); – исполнители коллектива Candy Shop (с. Ромны); – образцовый ансамбль современного танца «Грация» (Белогорск); – хореографический коллектив Candy Shop (с. Ромны); – студия поинга «Сварга» (с. Ромны); – танцевальная группа «Маленькая страна» (с. Екатеринославка).

Подготовку к проведению рок-концерта обсудили сегодня на заседании рабочей группы под председательством замглавы по социальной политике Галины Бурмистровой. В организации мероприятия задействованы представители сферы культуры, ЖКХ и строительства.

«Нам необходимо проработать все организационные вопросы с тем, чтобы провести рок-концерт на высоком уровне, – отметила Галина Бурмистрова. – В связи с этим определен перечень распределения обязанностей, в котором четко указано, кто за что отвечает».

На совещании обсудили оформление и освещение зала площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Решено, что для выступления участников концерта на ФОК будет доставлена и смонтирована городская сцена, которую используют в Белогорске при проведении мероприятий на площади имени 30-летия Победы. В зале установят две ели, а также фотозоны в стиле рок.

Во время мероприятия все желающие смогут присоединиться к народной стройке. В зале будут установлены урны для приема благотворительных средств на завершение строительства долгожданного ФОКа. В настоящее время на спецсчет поступило более 2,6 миллиона рублей.

«Рок-концерт продлится в течение трех часов, – рассказала директор Дома культуры “Амурсельмаш” Маргарита Терещенко. – Зрителей ждут конкурсы: “Селфи с друзьями на рок-стройке”, “Новогодние рок-наряды”, ”Рок-прическа”, дефиле новогодних рок -костюмов, танцы, сюрпризы, и все это под живую рок-музыку».

Первый благотворительный рок-концерт, направленный на привлечение внимания к сбору средств для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, состоялся 30 декабря 2016 года. Рок-марафон девяти рок-групп Амурской области длился три часа. Музыканты из Завитинска, Благовещенска и Белогорска исполнили более полусотни композиций в поддержку народной стройки.