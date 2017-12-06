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Приамурье опустилось на 57 место в национальном туристическом рейтинге

Приамурье опустилось на 57 место в национальном туристическом рейтинге

Амурская область в 2017 году заняла 57 место в национальном туристическом рейтинге, который проводит центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России». Два года назад в этом же рейтинге Приамурье находилось на 55 месте, в 2016-м году – на 52-м.

Эксперты, занимавшиеся подсчетом, считали 2016 год успешным для внутреннего туризма из-за закрытия Турции и Египта. В 2017 году возможности поездок за границу вновь выросли. Также отмечалось, что в рамках федеральной программы развития туризма не был завершен ни один из 16 кластеров, в том числе и в Амурской области.

При составлении рейтинга исследовались десять критериев. Среди них: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, популярность региона у туристов, у иностранцев, туристическая уникальность, экологическое «здоровье» субъекта, продвижение туристического потенциала субъекта в информационном пространстве и так далее.

В итоге первое место в рейтинге заняли Краснодарский край с его черноморскими курортами, Москва и Московская область. В десятке лидеров оказались Крым, Санкт-Петербург, Алтай и единственный дальневосточный субъект РФ – Приморский край (он на 9 месте). Приморье улучшило свои позиции за счет развития иностранного туризма.

Сахалинская область заняла 24 место (рост на одну позицию), Хабаровский край – 26-е (рост на две позиции). Республика Саха (Якутия) обогнала Приамурье и оказалась на 56-м, Амурская область располагается сразу за ней, за год опустившись на пять позиций. Тем не менее Приамурье обгоняет Камчатку с ее 65 местом. Оставшиеся три субъекта ДФО – Магаданская область, ЕАО и Чукотка расположились в самом подвале рейтинга: 80, 81 и замыкающее 85 места соответственно. Кстати, Магаданская область в 2016 году занимала 35 место.

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#туризм

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