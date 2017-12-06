«За пропастью во ржи», «Вижу лишь тебя», «Очень плохие мамочки–2»: кинопремьеры недели

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Девять кинопремьер покажут в Благовещенске на этой неделе. В кинотеатрах можно будет увидеть как русские, так и зарубежные фильмы. Горожанам покажут «Частное пионерское–3», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «За пропастью во ржи», «Вижу лишь тебя», «Эспен в королевстве троллей», «Счастливого дня смерти», «Цепной пёс», «Жги!», «Очень плохие мамочки–2».

Частное пионерское–3

Завершающая часть трилогии о советском пионерском детстве, в которой наши герои оканчивают школу и попадают в череду приключений, прощаются с детством и начинают взрослеть.

Актеры: Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Максим Иванов. Режиссер: Александр Карпиловский.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от мешающих ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

Актеры: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина. Режиссер: Александр Хант.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

За пропастью во ржи

Фильм от обладателя премии Оскар, режиссера и сценариста Денни Стронга. Фильм рассказывает о жизни знаменитого, но предпочитающего вести затворнический образ жизни писателя Джерома Сэлинджера, который получил всемирную известность после публикации его романа «Над пропастью во ржи». История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», как и его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.

Актеры: Зои Дойч, Кевин Спейси, Люси Бойнтон, Николас Холт. Режиссер: Дэнни Стронг.

Посмотреть ленту можно в ДК Профсоюзов.

Вижу лишь тебя

Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что можно использовать новые методы лечения, и есть большая вероятность, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты, и перед Джиной распахивается мир со всеми красками бытия. Девушка стремится открыть для себя то, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она по-прежнему целиком и полностью зависела от него, видела бы лишь его…

Актеры: Блейк Лайвли, Джейсон Кларк, Ивонн Страховски, Ана О’Райли. Режиссер: Марк Форстер.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Эспен в королевстве троллей

Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

Актеры: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мэдс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен. Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск».

Счастливого дня смерти

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…

Актеры: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон. Режиссер: Кристофер Лэндон.

Фильм можно увидеть в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Цепной пёс

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

Актеры: Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович. Режиссер: Пол Солет.

Ленту покажут в киноцентре «Благовещенск» ТРЦ «Острова».

Жги!

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способным ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Актеры: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин. Режиссер: Кирилл Плетнёв.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Очень плохие мамочки–2

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно.

Актеры: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански. Режиссеры: Джон Лукас, Скотт Мур.

Покажут фильм в киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте «Амур.инфо» в разделе «Афиша».