Снизить нельзя увеличить: благовещенские бизнесмены пытаются добиться налоговых льгот

Фото: Новый бизнес: социальное предпринимательство

Как снизить предстоящую налоговую нагрузку на предпринимателей Благовещенска обсудили на очередном заседании рабочей группы. В нее входят представители городской администрации, депутаты гордумы и представители амурского регионального отделения «Опоры России». Ищут решение, которое устроило бы все стороны.

Суть проблемы в том, что с 2018 года, вопреки поручению президента Владимира Путина, на предпринимателей серьезно возрастет налоговая нагрузка. Связано это с тем, что с 1 января 2016 года выросла кадастровая стоимость объектов.

«По данным минимущества Амурской области, она в среднем по городу по тем коммерческим объектам, которые в перечень входят облагаемые максимальной ставкой до 2 процентов, в 2,5 раза увеличилась», – рассказал руководитель амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Налог на имущество физических лиц, который взимается один раз в год, рассчитывается как раз путем умножения кадастровой стоимости на ставку налога. В данном случае речь идет о ставке в 2 %. По Налоговому кодексу, эта ставка применяется для коммерческих помещений бытового обслуживания, общепита, торговли и офисов, вне зависимости от площади. При этом в законе прописано, что муниципалитет вправе установить любую ставку от нуля до двух. Если решение не принято, как в Благовещенске, используется максимальная ставка в 2 процента. Ранее, когда кадастровая стоимость помещений была невысокой, такое положение дел всех устраивало. Теперь начались жалобы.

«Мы предлагаем для торговых центров площадью 15 тысяч квадратных метров и более и помещений в них ставку сделать 0,7-1 %. Такие центры, к примеру, как "Острова", "Перекресток", там очень высокие арендные ставки, там высокая проходимость, там хороший бизнес. Для тех помещений в центре города, которые менее 15 тысяч квадратных метров или 10 – не важно, это предмет обсуждения – для них мы предлагаем 0,3-0,5 %. А для всех остальных на окраинах – 0,1 %. Сейчас для всех 2 %», – уточнил Борис Белобородов.

При существующем положении дел, налоговая нагрузка вырастет неравномерно, говорят бизнесмены. Это связано с разницей в кадастровой стоимости одного квадратного метра в коммерческих помещениях. В среднем по городу этот показатель – 20 тысяч рублей за квадрат.

«В связи с тем, что коммерческая стоимость крайне неравномерно установлена на объекте коммерческой недвижимости… Да, она действительно в среднем по городу составляет 20 тысяч рублей за метр. Но есть объекты, где 60-70 тысяч, а есть объекты, где 10 тысяч, 5 тысяч, даже есть объекты, где 900 рублей за метр. Конечно, наверное, это связано с техническим состоянием помещений еще с чем-то. Мы просим привести всех к средней цене кадастровой 20 тысяч рублей за метр. Именно эта сумма – 20 тысяч рублей за метр, средняя цена – уже дала повышение нагрузки налоговой в 2,5 раза. А у нас у некоторых, у кого – 50, 60, 70 тысяч за квадратный метр, и на этих людей нагрузка возросла не в 2,5 раза, а в пять, 10 и даже в 20 раз», – пояснил Борис Белобородов.

Предприниматели просят предоставить им льготы. Для объектов, где стоимость более 20-30 тысяч рублей за квадратный метр, применять понижающие коэффициенты. Налоговый кодекс дает муниципалитетам такое право. Также бизнесмены просят не оспаривать в суде результаты снижения кадастровой стоимости. Это собственники делают через комиссию по оспариванию результатов кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Амурской области. Есть примеры, когда для бревенчатого полусгнившего строения насчитывают стоимость квадрата, как для каменной постройки.

Представители бизнеса настаивают, что городской кошелек при осуществлении всех инициатив не пострадает. И наберет ту сумму по налогам, которая есть сейчас.

Все предложения предприниматели выносят на обсуждение рабочей группы при городской думе Благовещенска. Последнее заседание состоятся в 20 числах декабря. Ожидается, что окончательное решение по налоговым поправкам, если таковые будут, депутаты примут в январе.

Как сообщало Амур.инфо, это не первая попытка бизнесменов привлечь внимание к серьезному росту налоговой нагрузки. Летом в городе появились баннеры с цитатой Владимира Путина о том, что резкого роста налоговой нагрузки на бизнес быть не должно.