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сегодня, 16:30 1

В микрорайон Благовещенска вернулось тепло

В микрорайон Благовещенска вернулось тепло
Фото: tion.ru

В жилых домах третьего микрорайона Благовещенска восстановили теплоснабжение, которое отключили 6 декабря в 10 часов утра. Коммунальщики обещали вернуть отопление к 15 часам, а подключили в 13:55, сообщает пресс-служба АКС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ряд домов, расположенных в микрорайоне Благовещенска, отключили от теплоснабжения на несколько часов. На теплотрассе обнаружили дефект, и специалисты «Амурских коммунальных систем» отключили отопление, чтобы провести ремонтные работы.

В этот же день до 14 часов локальный дефект на стальной трубе устранили. На месте работали две ремонтные бригады. Температуру в домах контролировали инспекторы АКС. За время ремонта она не успела упасть ниже +23 градусов.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • vk_Евгений Семес

    vk_Евгений Семес
    1 час назад

    Надо им дать звезду героя отечества за это

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