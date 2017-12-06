В микрорайон Благовещенска вернулось тепло

Фото: tion.ru

В жилых домах третьего микрорайона Благовещенска восстановили теплоснабжение, которое отключили 6 декабря в 10 часов утра. Коммунальщики обещали вернуть отопление к 15 часам, а подключили в 13:55, сообщает пресс-служба АКС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ряд домов, расположенных в микрорайоне Благовещенска, отключили от теплоснабжения на несколько часов. На теплотрассе обнаружили дефект, и специалисты «Амурских коммунальных систем» отключили отопление, чтобы провести ремонтные работы.

В этот же день до 14 часов локальный дефект на стальной трубе устранили. На месте работали две ремонтные бригады. Температуру в домах контролировали инспекторы АКС. За время ремонта она не успела упасть ниже +23 градусов.