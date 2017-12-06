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сегодня, 16:27 0

Предприятие Минобороны обвинили в невыплате зарплаты строителям Восточного

Предприятие Минобороны обвинили в невыплате зарплаты строителям Восточного
Фото: spacegid.com

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении гендиректора ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов» Минобороны РФ Александра Морина. Его подозревают в махинациях с зарплатами работников космодрома Восточный, а также в неисполнении решения суда.

Как сообщает «Лайф», по данным следствия, 700 сотрудникам ЗАО «Аэропорты мосты дороги», работавшего на строительстве Восточного, не платили зарплату более двух месяцев. При этом между ФГУП и ЗАО был заключен контракт на строительные работы на космодроме на сумму более 73 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. ЗАО «Аэропорты мосты дороги» не дождалось окончания его расследования и 21 августа подало иск в Девятый арбитражный апелляционный суд к ГУ СДА, потребовав перечислить в свою пользу 73 миллиона рублей.

Эта судебная тяжба была выиграна. 21 августа постановление суда вступило в законную силу, и до 1 октября военные строители были обязаны выплатить долги. Поскольку Александр Морин не исполнил решение суда, в отношении него возбудили второе уголовное дело – за неисполнение судебного решения.

Отмечается, что если суд признает Александра Морина виновным в невыплате зарплаты и неисполнении решения суда, то гендиректор ФГУП может отправиться за решетку на два года и выплатить государству штраф в размере нескольких миллионов рублей.

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#космодром #криминал #работа

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