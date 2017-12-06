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сегодня, 16:03 0

В доме в поселке Октябрьский восстановили отопление

В поселке Октябрьский полностью восстановили систему отопления в двухэтажном доме по улице Школьной. Произошло это 6 декабря в 15:20, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области.

«Благодаря слаженной и оперативной работе специалистов ООО "Октябрьские коммунальные системы" и пожарного поста поселка за несколько часов удалось устранить причину отключения системы отопления, разморозить радиаторы в квартире и подключить систему отопления в доме. На данный момент температура воздуха в квартирах соответствует норме», – сказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Как сообщало Амур.инфо, утром 6 декабря остался без отопления двухэтажный дом в поселке Октябрьский Зейского района, расположенный по адресу: улица Школьная, 16. Это было вызвано перемерзанием радиатора в одной из квартир.

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#ЖКХ #происшествия

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