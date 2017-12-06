Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость
сегодня, 15:18 0

В Приамурье два города и два района еще не снизили ставку налога на имущества

В Приамурье два города и два района еще не снизили ставку налога на имущества

В Благовещенске, Циолковском, Благовещенском и Зейском районах не уменьшили ставку налога на недвижимое имущество. Остальные муниципальные образования уже снизили ее после введения нового порядка начисления налога. Об этом сообщили на совещании у губернатора Александра Козлова с зампредами и министрами областного правительства.

Пересмотреть ставку главу региона попросили предприниматели, для которых такой порядок начисления оказался неподъемным. В свое время губернатор поручил уменьшить эту ставку. Руководители четырех муниципальных образований, так и не снизивших ставку, в ближайшие дни должны будут отчитаться Александру Козлову о сроках исполнения поручения. На встрече также будут присутствовать представители предпринимательского сообщества.

Кроме того, на совещании обсудили обеспечение безопасности населения в период новогодних праздников. По сообщению зампреда правительства Алексея Венглинского, с 28 декабря в области введут режим повышенной готовности всех служб. Также будут определены ответственные дежурные по муниципальным образованиям. Александр Козлов поручил особое внимание уделить состоянию областных дорог, чтобы в период новогодних праздников жители области могли безопасно передвигаться по территории Приамурья.

Собравшиеся рассмотрели вопросы организации закупки лекарственных препаратов, открытие нового здания судебных участков мировых судей, проблемные вопросы ЖКХ, а также подходы формирования бюджета на 2018 год ко второму чтению, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 150

#губернатор #налоги

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 111

Депутаты ЛДПР в Белогорске не стали рассказывать, сколько заплатили налогов

4 декабря, 23:45
Общество 19

Александр Козлов назвал дочь Алисой
Общество 8

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Приамурьем, прокатившись на метро
Власть 69

У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь