В Приамурье два города и два района еще не снизили ставку налога на имущества

Пересмотреть ставку главу региона попросили предприниматели, для которых такой порядок начисления оказался неподъемным. В свое время губернатор поручил уменьшить эту ставку. Руководители четырех муниципальных образований, так и не снизивших ставку, в ближайшие дни должны будут отчитаться Александру Козлову о сроках исполнения поручения. На встрече также будут присутствовать представители предпринимательского сообщества.

Кроме того, на совещании обсудили обеспечение безопасности населения в период новогодних праздников. По сообщению зампреда правительства Алексея Венглинского, с 28 декабря в области введут режим повышенной готовности всех служб. Также будут определены ответственные дежурные по муниципальным образованиям. Александр Козлов поручил особое внимание уделить состоянию областных дорог, чтобы в период новогодних праздников жители области могли безопасно передвигаться по территории Приамурья.

Собравшиеся рассмотрели вопросы организации закупки лекарственных препаратов, открытие нового здания судебных участков мировых судей, проблемные вопросы ЖКХ, а также подходы формирования бюджета на 2018 год ко второму чтению, сообщает пресс-служба областного правительства.