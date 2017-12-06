Руководитель благовещенского КПД: обезьяны с деньгами важнее амурской молодёжи

«С 26 октября в общественный молодёжный центр без предупреждения въехал зоопарк – 17 обезьян и попугаи. Кроме того, администрация АОДНТ нам на руки выдала уведомление о прекращении безвозмездного предоставления помещений, что исключает продолжение работы клуба в прежнем бесплатном для участников формате и, по сути, означает ликвидацию клуба. Единственный в Благовещенске бесплатный многофункциональный молодёжный центр стал более не нужен чиновникам. Теперь с молодёжи хотят брать деньги», – высказался Евгений Ищенко в своем блоге.

Три года назад клубу передали в безвозмездное пользование подвальное помещение АОДНТ. Инициативу поддержало и министерство культуры Амурской области. В подвале общественники сделали ремонт и завезли мебель. Началась активная деятельность. В клубе занимались люди по интересам – лучники, ролевики, турникмены. Там же проводились различные мероприятия – концерты, просмотры фильмов, сборы, лекции и так далее.

Но в итоге общественникам выставили счет за оплату ЖКУ. Как рассказал активист, вначале речь шла о 96 000 рублей в месяц. Затем сумма снизилась более чем в два раза.

Евгений Ищенко начал писать запросы в министерство культуры региона, минимущества, министерство внутренней информационной политики о возможности продолжения сотрудничества на безвозмездной основе.

В минимущества при личной встрече Евгению сообщили, что министерство не является инициатором изменений условий работы по КПД. Комиссия лишь выявила нарушения при оформлении документов, которые необходимо устранить, а политика условий аренды – это дело руководства АОДНТ и министерства минкультуры.

Из министерства внутренней информационной политики пришел ответ о том, что плата за коммунальные услуги – это необходимое условие пользованием помещения. В ведомстве сообщили, что арендную плату с некоммерческой организации взимать не будут, но при этом общественники должны платить за ЖКУ. Из бюджета региона не могут выделяться деньги на эти цели. Формы поддержки подобных организаций таких, как КПД, предусмотрены законодательством. Также была названа сумма, которую необходимо платить, – 70 рублей за квадратный метр. По подсчетам Евгения Ищенко, это около 33 тысяч рублей в месяц.

Заместитель министерства культуры, со слов Евгения, сообщила ему, что в КПД не проводятся мероприятия, так как никаких документов, подтверждающих это, нет. Кроме того, на КПД собирают деньги с участников.

«По поводу документов – за три года планы писали пару раз в самом начале. Особо ничего больше никто из руководства АОДНТ не просил. В любом случае, вопрос решался звонком и предоставлением мною в случае необходимости всех необходимых отчётов. Сбор средств мы не осуществляем. Единственный момент, который стоит оговорить, есть некоторые внутренние членские взносы в историческом рыцарском клубе и в лучном тире. У них достаточно дорогостоящее оборудование (мечи, доспехи, луки, арбалеты), поэтому они внутри своих организаций какие-то суммы и собирают. Это их внутренние дела, и мы туда не лезем», – пояснил Евгений Ищенко.

Тем временем, пока велись переговоры, в помещение въехал зоопарк – обезьяны и попугаи. Руководство КПД об этом заранее не предупредили, сказал активист. «Молодёжи предпочли обезьян. Обезьяны платят деньги. Они выгодные. Молодёжь не эффективна. Амурский оксюморон – разместить в молодёжном центре вместо молодёжи, руками которой он и создан, зоопарк, чтобы заработать. Правда, сейчас уже и зоопарк оттуда выехал», – высказался Евгений Ищенко.

Теперь активист намерен организовать пикет, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации. На него он приглашает всех желающих. Пикет проведут у главного входа ДК Профсоюзов 10 декабря с 14:00 до 15:00.

Между тем корреспонденту Амур.инфо в министерстве культуры области сообщили, что в помещении по-прежнему находятся те организации, которые там и были. Они продолжают свою деятельность.

«Все организации, которые были в КПД, они вышли из клуба и остались сами по себе. Проблема в том что Евгений Ищенко оказывал платные услуги в этом помещении. Те организации, которые остались и не оказывают платные услуги, они за ЖКУ не платят. Те, кто платные услуги оказывает, например, лучники, которые не бесплатно преподают, они платят за ЖКУ. А Евгений, как оказалось, брал деньги с людей, например, за курсы по ведению Инстаграма. При этом ни одного финансового отчета он нам не предоставил», – пояснили в минкультуры.